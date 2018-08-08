Юлий Гусман празднует 75-летие

Телеведущий, режиссер театра и кино, актер, общественный и политический деятель, мэтр КВН Юлий Гусман отмечает сегодня юбилей. Юлию Соломоновичу исполнилось 75 лет. Юбиляр - народный артист Азербайджана.

Он также является заслуженным деятелем искусств Азербайджана, обладателем Ордена "Дружба" и Ордена "Слава". "Неизменно веселый, всегда находчивый, вы покоряете аудиторию тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом", - отмечается в поздравительной телеграмме премьер-министра Дмитрия Медведева.

"На протяжении более трех десятилетий Вы с успехом руководите национальной кинопремией «Ника», внося весомый вклад в сохранение и приумножение богатых традиций отечественного кинематографа", – отметил в поздравлении глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

День рождения Юлий Соломонович Гусман проводит вместе с семьей, окруженный внуками.