Юлий Гусман празднует 75-летие
8 августа 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий, режиссер театра и кино, актер, общественный и политический деятель, мэтр КВН Юлий Гусман отмечает сегодня юбилей. Юлию Соломоновичу исполнилось 75 лет. Юбиляр - народный артист Азербайджана.
Он также является заслуженным деятелем искусств Азербайджана, обладателем Ордена "Дружба" и Ордена "Слава". "Неизменно веселый, всегда находчивый, вы покоряете аудиторию тонкой импровизацией и неиссякаемым оптимизмом", - отмечается в поздравительной телеграмме премьер-министра Дмитрия Медведева.
"На протяжении более трех десятилетий Вы с успехом руководите национальной кинопремией «Ника», внося весомый вклад в сохранение и приумножение богатых традиций отечественного кинематографа", – отметил в поздравлении глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.
День рождения Юлий Соломонович Гусман проводит вместе с семьей, окруженный внуками.
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