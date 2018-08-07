Лещенко сообщил, что cостояние Кобзона стабильно тяжелое

Лев Лещенко сообщил, что госпитализированный 20 июля народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон остается в больнице, его состояние стабильно тяжелое. Макс Фадеев призвал помолиться за Иосифа Кобзона

Лещенко опроверг информацию, распространенную СМИ и выписке Кобзона из больницы. Народный артист рассказал, что общался по телефону с супругой Кобзона Нелли, - передает ТАСС.

Иосиф Кобзон начал болеть в 2005 году, у него диагностировали онкологическое заболевание. После этого Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Известный музыкант, продюсер Макс Фадеев призвал помолиться за народного артиста Иосифа Кобзона, который несколько лет борется в раком.