Сегодня стало известно о кончине автора иллюстраций к мультфильму "Каникулы в Простоквашино". Информацию о том, что Аркадий Шер ушел из жизни, предоставила во вторник, 7 августа, его сестра.

Светлана Суворова на своей страничке в социальной сети Facebook написала, что художник скончался на 85-м году жизни после длительной и тяжелой болезни. По словам женщины, ее брат был не только талантливым иллюстратором, но и замечательным человеком.

Отметим, что Аркадий Шер с 1959 года работал на студии Союзмультфильм. За время своей карьеры он создал примерно 40 фильмов, которые полюбились зрителям.