Легендарный американский актер сообщил о завершении карьеры

Легендарный американский актер сообщил в понедельник, 6 августа, о завершении своей профессиональной карьеры. Пожилой мужчина признался, что долго думал перед принятием столь важного решения.

Речь идет о знаменитом актере и режиссере Роберте Редфорде, которому в этом месяце исполнится 82 года. В интервью изданию Entertainment Weekly артист заявил, что хочет уйти из кино на позитивной ноте и планирует наконец выйти на пенсию. Он также не исключил, что может рано или поздно принять участие в каком-либо проекте не в роли актера.

Отметим, что Редфорд работает с 21-летнего возраста. За долгие годы в кино он сыграл огромное количество запоминающихся персонажей. В частности, он снимался в фильмах "Великий Гэтсби", "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Афера" и "Встреча двух сердец".