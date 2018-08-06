СМИ: актриса Анна Соколова скончалась на сцене театра

Днем в понедельник, 6 августа, в СМИ появилась информация о кончине актрисы Анны Соколовой, которая являлась ведущей артисткой Прокопьевского драматического театра. Женщине было всего 49 лет.

Согласно последней информации, Соколова ушла из жизни 4 августа прямо на сцене во время репетиции спектакля "Ханума", сообщает телеканал "РЕН ТВ".

На официальном сайте театра уже появился некролог, в котором говорится, что Анна Соколова являлась именно той артисткой, на которой держался репертуар. Речь идет о многоплановости ее таланта, который навсегда останется в памяти зрителей.

Точная причина смерти актрисы пока не уточняется.