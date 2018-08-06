Скончалась мать Владимира Винокура

Известный российский артист Владимир Винокур в понедельник сообщил поклонникам печальную новость. Согласно последней информации, из жизни ушла мать юмориста Анна Юрьевна, которой было 96 лет.

На своей страничке в социальной сети Instagram Винокур сообщил, что любит свою мать и будет любить всегда. "Прощай, родная!" — заключил артист.

Дочь Владимира Натановича Анастасия также попрощалась с любимой бабушкой в своем аккаунте. Балерина назвала пожилую женщину "королевой Анной" и отметила, что она прожила очень долгую, красивую и интересную жизнь. Дочь Винокура также призналась в вечной любви к Анне Юрьевне.

Публикация от VV (@vladimir_vinokur)6 Авг 2018 в 3:38 PDT