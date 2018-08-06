Скончалась мать Владимира Винокура
6 августа 2018, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский артист Владимир Винокур в понедельник сообщил поклонникам печальную новость. Согласно последней информации, из жизни ушла мать юмориста Анна Юрьевна, которой было 96 лет.
На своей страничке в социальной сети Instagram Винокур сообщил, что любит свою мать и будет любить всегда. "Прощай, родная!" — заключил артист.
Дочь Владимира Натановича Анастасия также попрощалась с любимой бабушкой в своем аккаунте. Балерина назвала пожилую женщину "королевой Анной" и отметила, что она прожила очень долгую, красивую и интересную жизнь. Дочь Винокура также призналась в вечной любви к Анне Юрьевне.
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