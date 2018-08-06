Челябинские фотографы завоевали Кубок Мира FIAP

Этим летом шестеро фотографов из Челябинска в составе сборной команды России получили самые престижные в мире награды Международной федерации фотоискусства (FIAP). Победы подобного масштаба в истории фотографии нашей страны можно пересчитать по пальцам.

Славу современному российскому фотоискусству принесли работы профессиональных авторов, членов Союза фотохудожников России Олега Астахова, Сергея Коляскина, Дмитрия Кочергина, Юлии Боровиковой (постоянный фотограф газеты «Московский комсомолец – Урал»), а также снимки талантливых мастеров Николая Копайгородского и небезызвестного Марата Ахметвалеева, прославившегося уникальным кадром со взрывом метеорита в небе над Челябинском.

Фотографии наших земляков вошли в две сборные коллекции, представленные этим летом в рамках Биеннале FIAP от лица Российской Федерации на престижных международных турнирах ― 34-th FIAP Black & White Biennial 2018 в ЮАР и 19-th FIAP Nature Biennial 2018 в Омане.

Темой российской коллекции, отмеченной в Южно-Африканской Республике золотой медалью FIAP и впервые в истории завоевавшей Гран-при основателя Международной федерации фотоискусства (FIAP) ― «Dr. M. Van de Wijer Trophy», ― стали «Дети и их маленькие друзья». Здесь, в числе десяти известных российских фотографов, не было равных челябинцам Олегу Астахову, Юлии Боровиковой, Сергею Коляскину и Николаю Копайгородскому. Их проникновенные, переполненные эмоциями снимки о повседневной жизни детей в южноуральской глубинке не оставили равнодушным международное жюри. Итог ― крупнейшая мировая награда в истории российского фотоискусства.

Второй турнир Биеннале прошёл в Омане. Организаторы 19-th FIAP Nature Biennial 2018 ― всё та же Международная федерация фотоискусства ― присудили нашей сборной Кубок Мира FIAP в разделе «Цифровая фотография» в номинации «Пейзажи мира», золотую медаль в разделе «Напечатанная фотография» за коллекцию, посвященную исключительно медведям, и Гран-при природной биеннале ― «The Odette Bretscher Trophy» ― по итогам обеих номинаций.

Да-да, впервые в истории Россия стала чемпионом мира по версии FIAP в природной фотографии, обойдя конкурентов из 35 стран мира! В призовую коллекцию российских пейзажей из раздела «Цифровая фотография» вошло двадцать работ именитых авторов из разных городов нашей страны ― наверное, именно поэтому собрание получилось таким сильным и впечатляющим самыми разнообразными ландшафтами, показанными на снимках. Здесь, конечно же, не обошлось без южноуральских фотографов ― работы челябинцев Олега Астахова, Марата Ахматвалеева и Дмитрия Кочергина внесли большой вклад в общую копилку российской сборной, поразив зарубежных ценителей художественной фотографии величием заснеженных Уральских гор.

Организаторы фестиваля в Омане пишут: «Это Биеннале Природы имело самое большое количество участников более чем за 20 лет ― в нем приняли участие 35 стран. Особо хочется отметить победителей и обладателей Кубков Мира: Италию в печатном разделе с грозной коллекцией птиц и Российскую Федерацию в цифровом разделе с невероятной коллекцией пейзажей».

Такой неимоверный успех российской сборной принесли не только снимки талантливых южноуральских авторов, но и грамотное руководство куратора команды нашей страны фотографа Рашида Усманова, кстати, тоже живущего в Челябинске и имеющего почетное звание «Художник FIAP». Ему удалось собрать в одном проекте работы лучших российских фотографов и продемонстрировать всему миру красоту и силу нашей фотографии. Добиться такой серьезной победы, как и продвигать целую страну и её фотографические достижения на международном уровне, по его словам, было непросто:

― Моя задача, как куратора команды России, состояла не только в том, чтобы отобрать хорошие фотографии на заданные темы, ― рассказал он. ― Главное ― это создать полноценные коллекции в едином стиле, последовательные с точки зрения концепции, реализации и презентации. И здесь мне помогли «закрыть» пробелы земляки-челябинцы. В моем городе на базе одного из сильнейших фотоклубов страны ― «Каменного пояса», создателем и вдохновителем которого является Владимир Богдановский, ― еще с советских времен заложена и продолжает успешно развиваться мощная школа художественной фотографии. Без коллективной помощи моих друзей из «Каменного пояса» одному мне было бы трудно справиться.

C 10 по 17 августа Рашид Усманов отправится Южно-Африканскую Республику, где в городе Дурбан состоится 34-й Конгресс FIAP, на котором торжественно вручат награды, причитающиеся участникам. Помимо медалей в личных и командных зачетах и трех Кубков, всем членам сборной России полагаются каталоги с лучшими фотографиями Биеннале и почетные сертификаты FIAP.

Если бы заголовок статьи звучал так: «Россия завоевала Кубок мира по футболу FIFA» — для многих это было бы более понятно. А то, что проводится Кубок мира по фотографии, организованный структурой подобной FIFA и FIDE, многим покажется неожиданным. Уровень абсолютно тот же, просто популярность у «болельщиков» ниже: несмотря на то, что фотографируют практически все, о существовании Международной федерации фотоискусства (FIAP), зарегистрированной ЮНЕСКО в 1954 году, знают немногие. А между тем, биеннале FIAP проводятся по всему миру!

Поздравляем всех фотографов из сборной России с потрясающими достижениями и званием чемпионов мира, и особенно гордимся участием наших челябинских мастеров, внесших свой вклад в общую победу российской фотографии!