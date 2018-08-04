В столице простились с актером Юрием Мартыновым

В Москве прошло прощание с российским актером Юрием Мартыновым, скончавшимся в четверг в возрасте 84 лет. Как известно, артиста похоронили в Пушкинском районе Московской области. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на Государственный театр киноактера.

«Прощание с Юрием Мартыновым в клинике имени Семашко закончилось», — сообщили в театре.

Заслуженный артист России умер на 85-м году жизни. У актера на счету свыше 120 картин. Самые известные роли Мартынов исполнил в фильмах «Вокзал для двоих», «Вечный зов», «Тот самый Мюнхгаузен», «Жестокий романс», «Гусарская баллада», «Неуловимые мстители» и т.д.