В столице простились с актером Юрием Мартыновым
4 августа 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве прошло прощание с российским актером Юрием Мартыновым, скончавшимся в четверг в возрасте 84 лет. Как известно, артиста похоронили в Пушкинском районе Московской области. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на Государственный театр киноактера.
«Прощание с Юрием Мартыновым в клинике имени Семашко закончилось», — сообщили в театре.
Заслуженный артист России умер на 85-м году жизни. У актера на счету свыше 120 картин. Самые известные роли Мартынов исполнил в фильмах «Вокзал для двоих», «Вечный зов», «Тот самый Мюнхгаузен», «Жестокий романс», «Гусарская баллада», «Неуловимые мстители» и т.д.
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