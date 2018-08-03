Стало известно, где состоится прощание с актером Юрием Мартыновым
3 августа 2018, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе Государственного театра киноактера сообщили, где состоится прощание с артистом Юрием Мартыновым. Известный актер ушел из жизни в минувший четверг, 2 августа, в возрасте 84 лет.
Прощание с заслуженным артистом России состоится завтра в клинике им. Семашко в Москве и будет проходить в закрытом режиме, передает ТАСС. Время траурного мероприятия к настоящему моменту не сообщается. О месте похорон информации также нет.
Отметим, что Юрий Мартынов сыграл множество запоминающихся ролей в самых популярных советских картинах. Он воплотил образы различных персонажей в фильмах "Жестокий романс", "Неуловимые мстители", "Гусарская баллада" и многих других.
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