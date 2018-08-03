Стало известно, где состоится прощание с актером Юрием Мартыновым

В пресс-службе Государственного театра киноактера сообщили, где состоится прощание с артистом Юрием Мартыновым. Известный актер ушел из жизни в минувший четверг, 2 августа, в возрасте 84 лет.

Прощание с заслуженным артистом России состоится завтра в клинике им. Семашко в Москве и будет проходить в закрытом режиме, передает ТАСС. Время траурного мероприятия к настоящему моменту не сообщается. О месте похорон информации также нет.