Заслуженного артиста России Юрия Мартынова подвело сердце. Актер скончался 2 августа на 85 году жизни. Причиной смерти Юрия Мартынова стала остановка сердца, - сообщил "Пятый канал". Прощание с актёром состоится в субботу, 4 августа, похороны пройдут в Пушкинском районе Московской области. Его похоронят рядом с супругой. Об этом сообщили в государственном театре киноактера, где 50 лет служил Мартынов. Инна Выходцева о Юрии Мартынове: Он был замечательным актёром и семьянином

Место прощания и похорон родственники пока не уточнили, - сообщает РИА Новости.

Заслуженная артистка России Инна Выходцева, вспоминая о Юрии Мартынове, отметила, что он был прекрасным актёром, человеком и семьянином. По её словам, Мартынов всю жизнь любил одну женщину - свою жену.

Мартынов после окончания ВГИКа более 50 лет работал в Государственном театре киноактера и снялся в более чем 120 фильмах.