Инна Выходцева о Юрии Мартынове: Он был замечательным актёром и семьянином

Сегодня вспоминают актера Юрия Мартынова, 2 августа скончавшегося в возрасте 84 лет. Заслуженная артистка России Инна Выходцева выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Мартынова и рассказала, каким он остался в ее памяти. Актер Юрий Мартынов скончался

Юрий Мартынова исполнил роли в легендарных фильмах "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Вечный зов", "Гусарская баллада", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства".

Актер выпускник Всероссийского государственного института кинематографии. Инна Выходцева училась с Мартыновым на параллельных курсах. По словам актрисы, Юрий Мартынов был замечательным актёром и отличным семьянином. Особо она отметила, что Мартынов любил только одну женщину и очень тосковал, когда супруга скончалась. "У него прекрасные сыновья и внуки. Он был образцом", - цитирует Выходцеву RT.

Юрий Мартынов служил 50 лет в Государственном театре киноактера. "Юрию Мартынову удалось создать "потрясающие образы" в кино благодаря как природным данным и артистическому темпераменту, так и силе характера", - сказал, выражая соболезнования, директор театра киноактера Сурен Шаумян.