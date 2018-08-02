Актер Юрий Мартынов скончался

Заслуженный артист России Юрий Мартынов умер в возрасте 84 лет.Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственного театра киноактера. Юрий Григорьевич прослужил в театре более полувека.

Мартынов снимался в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители». У него на счету более 120 картин.

«Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова»,– говорится в телеграмме директора театра Сурена Сергеевича Шаумяна.