Актер Юрий Мартынов скончался
2 августа 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Заслуженный артист России Юрий Мартынов умер в возрасте 84 лет.Об этом сообщила сегодня пресс-служба Государственного театра киноактера. Юрий Григорьевич прослужил в театре более полувека.
Мартынов снимался в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители». У него на счету более 120 картин.
«Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова»,– говорится в телеграмме директора театра Сурена Сергеевича Шаумяна.
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