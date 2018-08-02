Главный балетмейстер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Михаил Мессерер покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Все очень просто - артист хочет воссоединиться со своей семьей.

Дело в том, что его супруга и двое детей проживают в Лондоне. Балетмейстеру хочется больше времени проводить с близкими людьми. Михаил не стал продлевать контракт с театром, действие которого закончилось несколько дней назад.

Мессерер признался в интервью РИА Новости, что благодарен театру и всем тем, кто с ним сотрудничал на протяжении 10 лет. Михаил добавил, что будет скучать.

Михаил Мессерер - ппредставитель знаменитой театральной династии Мессерер-Плисецких, сын прима-балерины Большого театра Суламифи Мессерер, племянник выдающегося танцовщика и педагога Асафа Мессерера, двоюродный брат великой балерины Майи Плисецкой, театрального художника Бориса Мессерера и балетмейстера Азария Плисецкого.