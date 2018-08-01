Театральный сезон в Волгограде откроется «Большими гастролями»

В начале осени волгоградские театры отправятся на гастроли по городам России. Но театралы «простоем» огорчены не будут. К нам тоже пожалуют гости.

В сентябре-октябре волгоградские театры будут участвовать в федеральном проекте «Большие гастроли»: представят свои программы в других регионах России и примут коллег из других городов. Волгоградских зрителей ожидает знакомство с творчеством Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова, Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна, Ярославским ТЮЗом и другими театрами.

Как сообщили в региональном комитете культуры, гастроли Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна пройдут в сентябре. Волгоградцы увидят один из самых ярких спектаклей из репертуара театра «Кафе «Жизнь в розовом свете», показ которого состоится на сцене «Царицынской оперы». Это будут ответные гастроли театра Джигаханяна: в мае текущего года Волгоградский музыкально-драматический казачий театр представил на основной сцене московского театра спектакли «Украденное солнце» режиссёра Алексея Серова и «Однажды в Малиновке» режиссера Вадима Милкова.

В сентябре Волгоградский областной театр кукол отправится на фестиваль в Республику Казахстан. V Международный фестиваль театров кукол пройдет с 22 по 27 сентября, где волгоградский театр покажет «Сказку о рыбаке и рыбке». Также в сентябре коллектив примет участие в образовательном форуме «Театральный лабиринт» во Владимире, а в октябре в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» отправится в Саранск. Это также ответный визит - в апреле Мордовский государственный театр кукол показал свои спектакли в Волгограде. Предстоят и обменные гастроли с Дагестанским государственным театром кукол, который приедет в Волгоград в октябре.

Со 2 по 7 октября впервые на сцене Волгоградского ТЮЗа - гастроли Ярославского театра юного зрителя, с пятью репертуарными спектаклями: «Пеппи Длинный чулок», «Пять вечеров», «Евгений Онегин», «Василий Тёркин» и «Дикари». В эти же дни артисты Волгоградского театра юного зрителя отправятся на гастроли в Ярославль.

13 и 14 октября на сцене Нового экспериментального театра будет гостить Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова. Он представит волгоградским зрителям спектакль «Холстомер. История лошади» — трагическую исповедь по мотивам повести Льва Толстого. Это посвящение великим деятелям культуры Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву, творческий путь которых начинался именно в Грузии. Спектакль поставил художественный руководитель театра имени А.С. Грибоедова и режиссёр спектакля Автандил Варсимашвили. Постановка завоевала славу одной из лучших в современном театральном мире.