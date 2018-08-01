//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- После смерти мужа, она не хотела петь, замкнулась в себе, сестра о Софии Ротару
- В Роскачесте рассказали, как правильно есть арбузы,чтобы уберечься от нитратов
- Галкин прокомментировал конфликт Земфиры с Монеточкой и Гречкой
- Лариса Долина сильно поправилась, ходят слухи, что она "заедает" измену мужа
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Театральный сезон в Волгограде откроется «Большими гастролями»
1 августа 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
В начале осени волгоградские театры отправятся на гастроли по городам России. Но театралы «простоем» огорчены не будут. К нам тоже пожалуют гости.
В сентябре-октябре волгоградские театры будут участвовать в федеральном проекте «Большие гастроли»: представят свои программы в других регионах России и примут коллег из других городов. Волгоградских зрителей ожидает знакомство с творчеством Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова, Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна, Ярославским ТЮЗом и другими театрами.
Как сообщили в региональном комитете культуры, гастроли Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна пройдут в сентябре. Волгоградцы увидят один из самых ярких спектаклей из репертуара театра «Кафе «Жизнь в розовом свете», показ которого состоится на сцене «Царицынской оперы». Это будут ответные гастроли театра Джигаханяна: в мае текущего года Волгоградский музыкально-драматический казачий театр представил на основной сцене московского театра спектакли «Украденное солнце» режиссёра Алексея Серова и «Однажды в Малиновке» режиссера Вадима Милкова.
В сентябре Волгоградский областной театр кукол отправится на фестиваль в Республику Казахстан. V Международный фестиваль театров кукол пройдет с 22 по 27 сентября, где волгоградский театр покажет «Сказку о рыбаке и рыбке». Также в сентябре коллектив примет участие в образовательном форуме «Театральный лабиринт» во Владимире, а в октябре в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» отправится в Саранск. Это также ответный визит - в апреле Мордовский государственный театр кукол показал свои спектакли в Волгограде. Предстоят и обменные гастроли с Дагестанским государственным театром кукол, который приедет в Волгоград в октябре.
Со 2 по 7 октября впервые на сцене Волгоградского ТЮЗа - гастроли Ярославского театра юного зрителя, с пятью репертуарными спектаклями: «Пеппи Длинный чулок», «Пять вечеров», «Евгений Онегин», «Василий Тёркин» и «Дикари». В эти же дни артисты Волгоградского театра юного зрителя отправятся на гастроли в Ярославль.
13 и 14 октября на сцене Нового экспериментального театра будет гостить Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова. Он представит волгоградским зрителям спектакль «Холстомер. История лошади» — трагическую исповедь по мотивам повести Льва Толстого. Это посвящение великим деятелям культуры Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву, творческий путь которых начинался именно в Грузии. Спектакль поставил художественный руководитель театра имени А.С. Грибоедова и режиссёр спектакля Автандил Варсимашвили. Постановка завоевала славу одной из лучших в современном театральном мире.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Улица Советская, она же Пархоменко 16:26
Театральный сезон в Волгограде откроется «Большими гастролями» 16:24
Автомобиль как средство реабилитации 26.07 12:45
Место встречи 25.07 16:37
В приоритете – безопасность детей 25.07 16:16
//Новости МирТесен
Благоустройство визитных карточек 25.07 16:14
Если расти, то вместе 25.07 16:13
С вызовом Чемпионата мира справились 25.07 16:13
//Новости Гнездо.ру
В Волгограде появится сенсорный сад 19.07 13:52
Ливень без ливнёвок 18.07 15:33
«Высшая лига» волгоградских металлургов 18.07 15:32
//Новости Redtram
С кухонь – на площади и стадионы 18.07 15:31
Программа стажировок открываети карьерные перспективы в крупнейшей компании 18.07 13:58
430 тысяч средств реабилитации поступили в Волгоград 17.07 10:49
//Новости ADWILE
Все – на матчи! 11.07 16:53
Волгоградский алюминиевый завод – на первом месте по работе с персоналом 11.07 16:51
Концессионное колесо 11.07 16:47
Волгоградский скоростной стал беспересадочным 11.07 16:46
ВгАЗ готовится к запуску новых производственных мощностей 10.07 10:58
Чтобы молодость знала, чтобы старость могла 04.07 16:17
//Новости партнеров
"Лететье" справился: И осталась в волгоградском небе светлая полоска 04.07 16:15
Учиться и ещё раз учиться, чтобы не дать себя обмануть 27.06 17:16
Городу и миру 27.06 17:11
Суровые будни настанут 27.06 17:10
Волжские пивовары открыли двери 25.06 11:11