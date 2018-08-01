Ушла из жизни актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей"
1 августа 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Российская актриса Людмила Глухова, которая сыграла в сериале "Улицы разбитых фонарей", ушла из жизни в возрасте 55 лет. Данную информацию предоставили в культурно-досуговом центре "Красногвардейский".
На сайте центра, худруком которого являлась Глухова, появилось сообщение о ее кончине, однако причины случившегося не указаны. Известно, что актриса ушла из жизни совершенно неожиданно. Отмечается также, что несколько дней назад у Людмилы Борисовны родился внук.
Прощание с артисткой пройдет завтра в Большом зале крематория на Шафировском проспекте.
Отметим, что Людмила Глухова исполнила запоминающиеся роли в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".
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