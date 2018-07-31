СМИ узнали причину смерти актрисы Натальи Кузнецовой - рак

Актриса театра и кино Наталья Кузнецова, скончавшаяся 28 июля, умерла в реанимации московской больницы. Кузнецова поступила в больницу №50 17 июля. Ей был поставлен диагноз - рак. Актрису положили в терапевтическое отделение с онкологией на последней стадии, - сообщает ФАН.

Через некоторое время актрису перевели в общую реанимацию, где 28 июля она умерла.

Прощание с Натальей Кузнецовой пройдет завтра, 1 августа, в Боткинской больнице. Начнется в 11 часов утра. Там же пройдет отпевание. Похоронят актрису на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова после окончания театрального вуза была сразу принята в Московский театр имени Ермоловой. Она играла роли в спектаклях «Свадьба» Антона Чехова (Змеюкина), «Преступление и наказание» Достоевского (Дунечка), «Бедность не порок» Александра Островского (Маша), «Барышня-крестьянка» Пушкина (Мисс Жаксон), «Скупой» Мольера (Фрозина), «Утиная охота» Александра Вампилова (Галина), «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (Полли Пичем).