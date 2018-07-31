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И этот фильм испортит, поклонники "Гардемаринов" против участия дочери Пугачевой
31 июля 2018, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники российского сериала «Гардемарины» неожиданно жестко раскритиковали выбор актрисы на роль Екатерины II в продолжении фильма. Они неожиданно высказались против решения режиссера снимать Кристину Орбакайте.
На своей странице в социальной сети Светлана Дружинина представляет подписчикам имена актеров, которых уже утвердили на роли в любимом сериале. «Продолжаем представлять наших артистов. Екатерину II сыграет наша любимая Кристина Орбакайте», - написала она в Instagram. Но пользователи очень негативно отреагировали на то, что роль повзрослевшей Фике снова достанется дочери Примадонны. Они назвал это решение Дружной конъюнктурным.
«Столько времени - лет Вы добивались одобрения и бюджета для фильма, чтобы одной Кристиной испортить и фильм…Куда не глянь везде Кристина, Галкин, Пугачева, Киркоров- будто других талантливых людей и нет. Ничего не имею против них, но уже рябит в глазах от них». «Есть столько талантливых профессиональных замечательных актрис и по типажу подходящих в российском профессиональном кинематографе, а Кристина и прошлый фильм испортила, зачем тогда зря деньги и время тратить», «Ну, все. Фильма не будет. Кристина только Чучело отлично играла. А ваш фильм испортила, какие-то ужимки, смешки, очень плохо было», «Неужели кроме Орбакайте нет реально профессиональных актрис. Она даже по типажу не подходит. Как уже достали, все эти родственники, связи, знакомства. Орбакайте до тошноты надоела, никакого таланта, данных. Единственное достоинство-богатая известная мама», «Фильм испортит, а деньги бюджетные не вернуть, проката не будет. Постеснялась бы Кристина играть в непрофессиональные игры!, «Боже, только не это! Из-за Кристины уже и не хочется смотреть филь, замените пожалуйста её», - обратились подписчики в комментариях к режиссеру
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