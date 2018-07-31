Эдита Пьеха празднует 81-й день рождения

Известная российская певица, любимица публики Эдита Пьеха во вторник, 31 июля, празднует свой день рождения. Народной артистке СССР, матери певицы Илоны Броневицкой сегодня исполняется 81 год.

Согласно последней информации, Пьеха намерена свой день рождения провести на сцене – она устроит для зрителей концерт в Театре Эстрады им. А. Райкина, передает "Росбалт".

Напомним, Эдита Пьеха появилась на свет 31 июля 1937 года в небольшом городке Нуайель-су-Ланс, расположенном на севере Франции – там ее отец работал шахтером. Впоследствии будущая звезда училась в Ленинграде. Позже она стала знаменитой во всем мире артисткой.