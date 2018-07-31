В театре "Современник" сегодня состоится прощание с актером Сергеем Шеховцовым. Прощание с актером состоится сегодня, 31 июля, на Другой сцене Московского театра "Современник" в 16 часов. Умерла актриса Наталья Кузнецова

"Похоронен Сергей Шеховцов будет у себя на родине, в кубанской станице Спокойная", - сообщается на странице театра в Facebook.

Актер театра и кино Сергей Шеховцов - выпускник Школы-студии МХАТ, играл в "Современнике", известен ролями в сериалах "Динозавр", "Маросейка, 12", "Дальнобойщики", "Кровавая барыня", "Ландыш серебристый", "Груз 200".

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