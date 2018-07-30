Пресс-секретарь Кобзона рассказала, как чувствует себя артист

В понедельник, 30 июля, пресс-секретарь народного артиста России Иосифа Кобзона рассказала о состоянии его здоровья. Ранее в СМИ появились противоречивые данные о самочувствии легендарного певца.

Напомним, ранее поклонники Кобзона были шокированы новостью о том, что певец впал в кому. Впоследствии эти данные опровергла сестра артиста Гелена, которая призвала СМИ "перестать издеваться" над семьей знаменитости и не пугать его близких лишний раз.