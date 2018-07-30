В Центральном доме литераторов в Москве прощаются с писателем Войновичем

В понедельник, 30 июля, в Центральном доме литераторов проходит прощание с писателем Владимиром Войновичем. Деятель культуры ушел из жизни после сердечного приступа в возрасте 85 лет в ночь на субботу.

В ЦДЛ проститься с Войновичем пришли его близкие, друзья, а также поклонники таланта прозаика и драматурга. В Большом зале установлен открытий гроб, который украшен венками и белыми цветами, передает РИА "Новости".

Многие писатели, критики и общественные деятели ранее выразили соболезнования в связи с кончиной литератора. В частности, министр культуры РФ Владимир Мединский отметил огромный вклад Войновича в укрепление ключевых принципов равноправия, ценностей свободы слова и взаимопонимания.