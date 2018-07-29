Умер заслуженный артист России Семен Мильштейн

Российский трубач, заслуженный артист, преподаватель Семен Мильштейн, который руководил джаз-оркестром "Данс-ленд", умер на 59-м году жизни. Дата прощания и похорон с музыкантом пока не называются.

Семен Мильштейн начал карьеру музыканта-трубача в 80-х годах в оркестре московского штаба МВО. Он считался чуть ли не единственным в России профессиональным трубачом такого высокого уровня. Признан одним из самых популярных на Венском Балу артистов.

Как отметил Александр Олешко, именно благодаря Мильштейну он получил возможность выступать с оркестром. По его словам, музыкант отважно боролся со своим заболеванием, не уточняя, каким. Олешко назвал его прекрасным музыкантом, талантливейшим трубачом.