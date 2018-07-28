Названа дата похорон Владимира Войновича

Сегодня утром стало известно о кончине известного российского писателя Владимира Войновича. Супруга 85-летнего литератора Светлана Колесниченко в субботу, 28 июля, рассказала о дате похорон.

Вероятнее всего, траурная церемония состоится в грядущий понедельник, 30 июля. О месте похорон будет объявлено позднее, передает РИА "Новости".

В субботу все друзья Войновича вспоминают писателя и оплакивают уход невероятно талантливого человека. В частности, председатель Союза писателей Николай Иванов заявил, что творчество Владимира Николаевича занимает целую страницу в истории литературы.