Ушел из жизни писатель Владимир Войнович

В ночь на субботу, 28 июля, в возрасте 85 лет скончался известный российский писатель Владимир Войнович. Данную печальную информацию предоставили сегодня рано утром осведомленные источники.

Журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович на своих страничках в социальной сети Facebook сообщили о том, что у Войновича произошел сердечный приступ. Шендерович даже ненадолго удалял пост о кончине писателя, однако впоследствии удостоверился, что новость правдива.

Напомним, Владимир Войнович являлся прозаиком, поэтом и драматургом. Читатели полюбили его романы о солдате Иване Чонкине, антиутопию "Москва 2024", пьесу "Кот домашний средней пушистости" и многие другие произведения.