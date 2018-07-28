//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники уже ждут пополнения в семье внука Пугачевой
- Ольга Бузова оказалась под капельницей
- Илья Резник рассказал о своих "проблемах" со здоровьем
- Елена Кондулайнен показала себя в купальнике
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Культура 13+
Ушел из жизни писатель Владимир Войнович
28 июля 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на субботу, 28 июля, в возрасте 85 лет скончался известный российский писатель Владимир Войнович. Данную печальную информацию предоставили сегодня рано утром осведомленные источники.
Журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович на своих страничках в социальной сети Facebook сообщили о том, что у Войновича произошел сердечный приступ. Шендерович даже ненадолго удалял пост о кончине писателя, однако впоследствии удостоверился, что новость правдива.
Напомним, Владимир Войнович являлся прозаиком, поэтом и драматургом. Читатели полюбили его романы о солдате Иване Чонкине, антиутопию "Москва 2024", пьесу "Кот домашний средней пушистости" и многие другие произведения.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Политика
В Госдуме заявления Киева об отказе от импорта газа назвали голословными
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
Экс-посол США в Киеве заявил, что Красная армия в 2014 году вторглась на Украину
//Новости партнеров
//Общество
//Криминал
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Власти Германии выплатят фермеру более 700 тысяч евро за находку на его земле
//Новости Redtram
//В мире
Опаснейшего французского гангстера заметили в машине с взрывчаткой
//В мире
//Общество
//Общество
//Политика
//В мире
//Наука
В Москве из-за неоплаченного энергетика охранник супермаркета избил школьника
//Общество
В США программа распознавания лиц признала конгрессменов преступниками
//Общество
Самарские коммунальщики повесили "пирамиду позора" напротив балкона должника
//Наука
Ученые: предпринимательские способности связаны с заражением токсоплазмозом