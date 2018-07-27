Пресс-секретарь Иосифа Кобзона рассказала о состоянии артиста

Утром в пятницу, 17 июля, пресс-секретарь народного артиста СССР депутата Государственной Думы Иосифа Кобзона рассказала о его здоровье. Ранее в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния певца.

Варвара Виноградова подчеркнула, что Кобзон действительно в настоящий момент находится в медицинском учреждении, однако он проходит плановое лечение. Как сообщает телеканал "360", ни о какой реанимации речи не идет. Состояние народного артиста не является критичным. на плановом лечении.