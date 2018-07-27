Пресс-секретарь Иосифа Кобзона рассказала о состоянии артиста
27 июля 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]
"Ничего нового, не волнуйтесь", – заключила пресс-секретарь Иосифа Кобзона.
Журналисты ранее сообщили, что певца якобы перевели в реанимацию.
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