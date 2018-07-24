СтритРадио «прокачало» Ленина и Кирова

Самое «уличное» радио южноуральской столицы широко шагнуло в качестве контента и техническом оснащении точек на главных проспектах Челябинска

О проекте «Комфортная городская среда» знают многие. А вот «Стрит Радио», похоже, вплотную занялось усовершенствованием комфортной городской акустической среды. Только за прошлый месяц проведен полный апгрейд вещания на наиболее популярных среди челябинцев и гостей города улицах.

Во-первых, на проспекте Ленина добавили акустические системы, и теперь, как уже успели оценить горожане, звучание стало более «читаемым», а звуковое покрытие – более однородным.

- Здесь прямая связь, - комментирует генеральный директор «Стрит Радио» Эдуард Трифонов. - Чем больше акустических систем, тем ровнее звучание, меньше общий уровень громкости, доступнее сигнал, идущий из колонок.

Действительно, это как с пикселями: чем их больше «рассыпано» по площади, тем лучше изображение. А в случае с радио – звучание. Теперь, идя по проспекту Ленина, самые требовательные меломаны уж точно не угодят в акустическую яму.

Во-вторых, в зонах большого скопления людей (остановки общественного транспорта) акустические «колонны» заменили на высококачественные широкополосные системы.

Можно провести аналогию с компьютерами, которые раньше были оснащены простейшими микролабами, а теперь имеют Hi-End системы. То есть, именно качество воспроизводящего оборудования у «Стрит Радио» стало намного выше.

- Акустические системы способны воспроизводить весь спектр частот, - отмечает гендиректор «Стрит Радио». - Благодаря этому музыку можно слушать в полноценном качестве.

А что же с громкостью звучания? На той же пешеходной Кировке, где, как ни парадоксально прозвучит, тоже люди живут? В «Стрит Радио» пожелания горожан учли, переработав систему зон звучания. Это обеспечит гибкое регулирование уровня громкости отдельных участков относительно жилых домов.

В самом деле, теперь весь челябинский Арбат разделен на своеобразные зоны, где можно персонально регулировать громкость, делая ее ниже. Или выше? Кстати, наиболее громко «Стрит Радио» звучит в районе органного зала «Родина». В рамках взаимовыгодного сотрудничества избранные концерты транслируются прямо на улице.

Вишенкой на торте апгрейда можно назвать новый музыкальный контент и расширение музыкальной базы вещания на всех площадках.

Да, репертуар «Стрит Радио» отныне гораздо шире и разнообразнее. В первую очередь это касается инструментальной музыки, которая априори должна приносить удовольствие пешеходам, но не отвлекать от прогулки или общения. Впрочем, каждый услышит здесь что-то свое: электроника, рок, джаз, классика, акустическая гитара. Причем только лицензионный контент, который подготавливается звукорежиссером.

Что касается количества треков в базе «Стрит Радио», приведем интересный показатель: на данный момент повторение одного и того же трека возможно не более 3 раз в сутки.

- Да, раньше треков было меньше. Теперь дело обстоит совсем иначе, и «Стрит Радио» не намерено останавливаться на достигнутом. Наша задача в ближайшее время сделать так, чтобы ни один трек, который горожане слышат в нашем эфире, не повторялся в течение суток, - говорит Эдуард Трифонов.