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Российскую писательницу признали лучшим фантастом в Европе
23 июля 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
Жюри конкурса ESFS Awards-2018, в ходе которого награждаются основные писатели-фантасты Европы, признало лучшим автором этого года гражданку России Анну Старобинец. Конкурс проходил во Франции в городе Амьен.
Анна Старобинец автор книг «Переходный возраст», «Убежище 3/9» и «Резкое похолодание», книги переведены более чем на десяток языков.
Родилась 25 октября 1978 года в Москве, училась в востоковедческом лицее, потом в МГУ на филологическом факультете. На протяжении жизни чем только не занималась: была переводчиком, репетитором английского языка, даже расклеивала объявления и работала официанткой, сообщается на сайте fantlab.ru. По окончании МГУ занимается журналистской деятельностью, сотрудничала со многими изданиями.
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