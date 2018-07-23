Российскую писательницу признали лучшим фантастом в Европе

Жюри конкурса ESFS Awards-2018, в ходе которого награждаются основные писатели-фантасты Европы, признало лучшим автором этого года гражданку России Анну Старобинец. Конкурс проходил во Франции в городе Амьен.

Анна Старобинец автор книг «Переходный возраст», «Убежище 3/9» и «Резкое похолодание», книги переведены более чем на десяток языков.

Родилась 25 октября 1978 года в Москве, училась в востоковедческом лицее, потом в МГУ на филологическом факультете. На протяжении жизни чем только не занималась: была переводчиком, репетитором английского языка, даже расклеивала объявления и работала официанткой, сообщается на сайте fantlab.ru. По окончании МГУ занимается журналистской деятельностью, сотрудничала со многими изданиями.