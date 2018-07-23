Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Культура 13+

Шоу «Гиппопотамус» вновь восторгает Челябинск

23 июля 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Шоу «Гиппопотамус» вновь восторгает Челябинск

На манеже — новинка: потрясающее шоу «Гиппопотамус» от продюсерского центра Гии Эрадзе. «Какая же это новинка? - могут спросить любители цирка. - Шоу «Гиппопотамус» уже видели в Челябинске два года назад!». Однако не надо спешить. Название шоу осталось прежним, но ни одного старого номера или костюма зрители не увидят: продюсер полностью переработал концепцию и создал совершенно новую программу. Чем удивит нас «Гиппопотамус» на этот раз?

Встреча артистов с прессой проходит на манеже цирка под резкие крики павлинов. Первым появляется самый большой и важный из участников шоу. Для него даже место выделили чуть в стороне, за небольшим ограждением. «Спикер» пофыркивает, широко открывает рот и тревожно оглядывается из стороны в сторону. «Не волнуйся!» - похлопывает его по влажному носу дрессировщик. Да-да, одного из трех звездных гиппопотамов тоже пригласили на беседу. Как артиста зовут и почему — расскажем чуть позже: это отдельная история.

Для больших и маленьких

Номера шоу «Гиппопотамус» - не просто новые. Практически все они — фестивальные, предназначенные не только для показа зрителям, но и для состязаний с другими цирками.

Лидеры в этом плане — династия Чугуновых: четыре поколения жонглеров. На встрече они появляются в сценических костюмах и полном гриме. От одежды и головных уборов в черно-белую клетку, в полоску, с карточной символикой, глаз не отвести. Должно быть, эти джокеры и карточные короли потрясающе смотрятся, когда ездят на одноколесных велосипедах и жонглируют в полумраке светящимися булавами! Велосипеды у артистов разной высоты, вплоть до двух с половиной метров. На таком расстоянии от земли жонглерский номер становится довольно опасным.

Есть в труппе и артисты-новички. Например, соло-коверный — или, проще говоря, клоун, Константин Асташов. Кстати говоря, наш земляк, чебаркулец. После концертов он получает больше всех отзывов от зрителей.

- Весь мой репертуар по преимуществу детский, - рассказывает Константин. - Но финальная реприза со зрителями на сто процентов не оставит равнодушными взрослых: для нее требуется участие четырех мужчин. Обычно я приглашаю людей с первых четырех рядов, чтобы недалеко было идти. Кто хочет участвовать — имейте в виду.

Еще артисты полушутя посоветовали мужчинам выбирать места ближе к проходам: на ступенях будут танцевать красивые девушки в костюмах. А костюмы в центре Гии Эрадзе — отдельная тема. Описать не выйдет: это просто надо видеть.

- Все костюмы, все декорации для нашего шоу Гии Эрадзе делает у лучших дизайнеров, - рассказывает воздушная гимнастка, дрессировщица Екатерина Запашная, - не жалеет никаких средств и времени.

Шоу «Гиппопотамус» хорошо подходит для детей. Зрители отмечают, что даже малыши двух - четырех лет обычно без проблем досиживают программу до конца. А ведь именно эти посетители — самые требовательные и нетерпеливые. Но и родителям не придется зевать на купол цирка, пока малыши наслаждаются представлением.

- Наши номера ориентированы и на детей, и на взрослых. Ребенок видит общую картинку, а взрослый понимает, какой смысл несет в себе выступление. Например, наш номер с кроватью позиционируется как номер для взрослых (хотя дети его воспринимают без проблем), - говорит Екатерина Запашная. - Если вам интересно увидеть цирк для взрослых — приходите!

И имя ему — Злата...

Доходит очередь и до полуторатонного артиста.

- Это мальчик или девочка? Как зовут?

- Была девочка, стал мальчик, - смеется народный артист России, дрессировщик гиппопотамов Тофик Ахундов. - У этих животных до полутора лет практически невозможно определить пол. Профессионалы-зоотехники решили, что это девочка. Я как раз заказывал бегемота-девочку. Начали работать. А через год оказалось, что это мальчик.

Зовут артиста Злата: имя-то давали девочке. Менять животным имена — не в правилах Тофика Ахундова. При желании можно звать гиппопотама Златом. Есть, правда, у него и кличка Сундук. Она получена за «квадратные» пропорции: бегемот очень крепкий в сравнении со своими партнершами по номеру. А что «Сундук» Злата будет делать на манеже?

- А вы как думаете, что он может? - спрашивает Тофик Ахундов у публики.

- Есть! - после недолгого молчания заявляют журналисты. И неудивительно. Бегемоты выступают в цирках крайне редко. И даже если такое случается — дело обычно ограничивается «проходочкой» вдоль бортика или кормежкой на глазах у зрителей. Но номер «Гиппопотамус» не зря стал центром шоу.

Чтобы побороть недоверие — приходим на репетицию. Признаться, мое сердце оказалось покорено еще в тот миг, когда стокилограмовые животные выбежали на манеж бодрой рысью. А уж когда гиппопотамы принялись играть в мяч и выполнять перекаты, демонстрируя публике розовые животики — остаться равнодушными было невозможно. Зрелище, что ни говори, уникальное: это единственные в мире бегемоты, которые выполняют трюки.

Впрочем, это только часть номера: выступление бегемотов можно было увидеть и два года назад. А теперь вместе с ними выйдут на манеж обезьяны.

- Всю жизнь я работал с бегемотами и с обезьянами, - объясняет дрессировщик. - Вообще, соединять этих зверей в один номер надо, когда они еще маленькие. Взрослые обезьяны очень боятся бегемотов, хотя самим бегемотам до них дела нет. Но мне все же удалось сделать для них совместные трюки.

Несколько номеров мы смогли увидеть во время репетиции, но за самыми удивительными трюками — добро пожаловать на выступление!

Двадцать четвероногих и одна хозяйка

На сцене с Екатериной Запашной выступают 20 собак: в основном самоедские лайки, белые и пушистые, как ожившие облака, а также несколько далматинцев. Умные псы бегают в огромном колесе, крутят друг друга на карусели и даже катаются с горки. Особенно не терпится поработать далматинцам: один подпрыгивает на тумбе в ожидании своей очереди, другой непрерывно ловит собственный хвост. Спрашиваем дрессировщицу о ее работе. Собаки в это время остаются в манеже и охотно позволяют себя гладить.

- Почему Вы решили работать с собаками?

- Трудно сказать. Я очень поздно начала работать в цирке. В один прекрасный день дедушка приехал и сказал моему отцу: «Почему мои внуки до сих пор не работают в манеже?». Папа позвал меня, мы поговорили. Он сказал: «Попробуй дрессировать собак. Если получится — посмотрим на твою дальнейшую цирковую карьеру». Я попробовала работу с собаками, и это стало самым главным для меня. Собаки — это что-то доброе, нежное, родное...

- Есть разница при работе с разными породами?

- Конечно! Вы же видели далматинцев! Они гиперактивные, они неусидчивые, с ними гораздо труднее работать, чем с самоедами. У меня всего четыре далматинца, а внимание постоянно на них.

- А как Вы различаете лаек? Они же все похожи: белые, пушистые...

- О, мой любимый вопрос! Без труда. Нет одинаковых людей. Нет одинаковых собак. Они все разные.

- А дома у Вас есть собаки?

- Конечно! Майкл — тот, что с подбитым глазом — живет у меня дома. Он самый главный драчун, поэтому живет отдельно.

- Сколько нужно тренировать собаку перед выступлением?

- Здесь дело не столько в продолжительности, сколько в регулярности. Нужно репетировать с собакой каждый день, постоянно. Тогда все будет в порядке. Возраст не имеет значения — я могу взять и взрослую собаку.

- А собакам с Вами трудно работать?

- Майкл! Эй, Майкл! Тебе со мной трудно работать? (Екатерина подзывает пса, о котором уже упоминали — Авт.) Мне кажется, что им ни с кем не сложно, они с любым человеком найдут общий язык.

Хотя номера с собаками для Екатерины Запашной самые любимые, она не только дрессировщик, но и воздушный гимнаст. Ее опасное, но романтичное свидание с Константином Растегаевым под куполом цирка производит впечатление на всех зрителей. Сам Константин тоже не остается в стороне от дрессировки: он выведет на сцену восьмерку верблюдов в пышном номере «В гостях у шейха».

Надежда Медведкина.
Фото Людмилы Потаповой.

 

 

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Шоу «Гиппопотамус» вновь восторгает Челябинск

Шоу «Гиппопотамус» вновь восторгает Челябинск 12:39

На манеже — новинка: потрясающее шоу «Гиппопотамус» от продюсерского центра Гии Эрадзе. «Какая же это новинка? - могут спросить любители цирка. - Шоу «Гиппопотамус» уже видели в Челябинске два года назад!». Однако не надо спешить. Название шоу осталось прежним, но ни одного старого номера или костюма зрители не увидят >>

Миасс может стать ТОСЭР 11:51

Благодаря получению статуса ТОСЭР город Миасс в Челябинской области привлечет 3.7 миллиардов рублей инвестиций, откроет более 2 тысяч вакансий и станет еще одним "локомотивом" развития региона. Соответствующую заявку уже отправили в федеральный Минэконом >>

Челябинец Вячеслав Носков стал лучшим подводным пловцом в мире 10:43

Состязания завершились в сербском городе Белград, откуда челябинец привез сразу два золота. Он стал лучшим в эстафете четыре на сто и четыре на 200 метров. >>

Жителям Южного Урала рассказали,как передавать показания счетчиков электричества 20.07 15:18

В связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области энергетики ОАО «МРСК Урала» сообщают, что показания индивидуальных приборов учета электроэнергии за июль и последующие месяцы можно передать в ОАО «МРСК Урала» любым из следующих способов: >>
В Челябинске запустили первый вагон метро.

В Челябинске запустили первый вагон метро. 20.07 13:40

С 20 июля жители Челябинска смогут прокатиться на метро. Необычную кабинку, стилизованную под вагон метрополитена запустили на колесе обозрения 360° КРК «Мегаполис». Это метро не унесёт вас вглубь подземных тоннелей, а, напротив, поднимет на высоту птичьего полета и позволит увидеть любимый город под новым углом. >>
15 фактов о работе в Челябинске

15 фактов о работе в Челябинске 20.07 13:36

Никогда не знаешь, чем ещё может удивить Челябинск. Падающий метеорит, зашкаливающая радиация, центр металлургии - всё это точно про Челябинск. Но вот о работе в Челябинске и вправду знают очень мало. Мы решили это исправить. GorodRabot.ru собрал 15 фактов о жизни и работе в Челябинске. Читайте - будет интересно. >>

//Новости МирТесен



В правительство России внесен проект закона о сводных расчетах

В правительство России внесен проект закона о сводных расчетах 20.07 11:38

Проект закона о сводных расчетах, благодаря которому можно оценивать состояние атмосферы и регулировать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий, был внесен в Правительство России. >>

Челябинцам покажут лучшие короткометражки на фестивале уличного кино 20.07 10:28

Уже в эту субботу, 21 июля, в 21-00 всех жителей Челябинска и гостей города приглашают на бесплатный показ короткометражных фильмов, которые сняли молодые авторы. Лучшие картины по мнению зрителей будут удостоены особой награды — статуэтки Фестиваля. >>

Челябинские эксперты оценили готовность региона к приему туристов из Китая 20.07 09:21

В июле первая группа из Поднебесной протестировала туристические маршруты Южного Урала. Гостей восхитила уникальная природа нашего края, порадовала ценовая политика. Вместе с тем они обратили внимание на недостатки, препятствующие развитию международного туризма. Главные проблемы: трудности общения в виртуальном пространстве, отсутствие навигации и сервис, не соответствующий требованиям китайской стороны. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Уральская ВСМ вызвала интерес у немецких инвесторов 19.07 14:55

Инвестировать средства, предложить варианты кредитования и выступить одним из техпартнеров строительства выразила желание немецкая компания. Инициатива была следствием договоренностей, которые были достигнуты в рамках переговоров представителей Германии и главы Южного Урала Бориса Дубровского на минувшей международной выставке ИННОПРОМ-2018. >>

Обсуждение законопроекта об изменении пенсионной системы продлено до 24 сентября 19.07 13:16

Более двух месяцев запросил профильный Комитет по труду и соцполитике государственной думы России на обсуждение поправок в изменение закона о пенсиях. Об этом сегодня, 19 июля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. >>
Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» предоставят гранты пяти лучшим соцпроектам

Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» предоставят гранты пяти лучшим соцпроектам 19.07 11:16

Пять самых лучших социальных проектов будут выбраны 22 ноября в Москве на финале IV Всероссийского конкурса проектов для улучшения жизни детей. Его организовал Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» и компания Tele2. >>

//Новости Redtram

Россияне завоевали бронзу на чемпионате Европы по дзюдо 19.07 10:00

Представители российской сборной завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по дзюдо, который состоялся в Екатеринбурге при поддержке Русской медной компании. >>
Челябинцам рассказали, в каких районах самый чистый воздух

Челябинцам рассказали, в каких районах самый чистый воздух 19.07 09:16

Цены на недвижимость в Челябинске сейчас одни из самых низких, поэтому самое время подумать, где купить новое жилье. Более 25 тысяч свежих объявлений о продаже недвижимости вы можете найти на сайте на GorodKvadratov.ru. Также специалисты порекомендовали самые чистые районы для проживания: это Курчатовский, Калининский и Центр. >>

Борис Дубровский вошел в Президиум Государственного совета России 18.07 20:08

Глава Южного Урала вошел в президиум Государственного совета России. Такое решение принял Владимир Путин. >>

//Новости ADWILE

«Квадрат» в центре Челябинска будет благоустроен по московскому проекту 18.07 15:18

По данным телеграмм-канала Е-область московские архитекторы разработают и утвердят общую концепцию благоустройства центра Челябинска. Об этом сообщили на совещании по подготовке к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. >>
Анатолий Литовченко рассказал, как будут устроены новые собрания собственников

Анатолий Литовченко рассказал, как будут устроены новые собрания собственников 18.07 08:42

Благодаря нововведениям в проведении общих собраний собственников многоквартирного дома принимать решения станет намного проще и быстрее. Речь идет о делегатах – одному избранному владельцу жилья с лестничной площадки, которому соседи поручают изъявлять свою волю. Одним из соавторов данного законопроекта, который уже прошел первое чтение, стал депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
РМК создаст единую систему мониторинга в Екатеринбурге

РМК создаст единую систему мониторинга в Екатеринбурге 18.07 07:36

РМК договорилась с лидерами по управлению информационными технологиями о сотрудничестве для создания единого штаба в Екатеринбурге. Сюда будет стекаться информация о работе каждого предприятия группы компаний. Нововведения обсудило руководство РМК во время переговоров на выставке ИННОПРОМ. >>
Открыт прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018»

Открыт прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» 17.07 15:30

В Челябинске стартует прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске». В этом году мультимедийный проект радиостанции «Челябинское эхо» и 31 канала пройдет уже в четвертый раз. >>
Анатолий Литовченко голосует за справедливые тарифы для сельхозпроизводителей

Анатолий Литовченко голосует за справедливые тарифы для сельхозпроизводителей 17.07 15:04

Законопроект, предусматривающий ввести льготные тарифы на электроэнергию для предприятий АПК, внесен в Госдуму. С такой инициативой выступил Андрей Барышев, член комитета по контролю и регламенту российского парламента и Анатолий Литовченко, депутат Госдумы РФ. Законопроект также поддержали более 70 парламентариев, в том числе представители фракции «Единая Россия». >>
В Еманжелинске заканчивают ремонт дороги и коллектора

В Еманжелинске заканчивают ремонт дороги и коллектора 17.07 13:50

В Еманжелинском городском округе продолжаются работы по ремонту и благоустройству инфраструктуры, которые были инициированы благодаря наказам жителей. В этом им помог депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>

//Новости партнеров

Реконструкция домны на ММК снизит объемы пыли на 600 тонн

Реконструкция домны на ММК снизит объемы пыли на 600 тонн 17.07 10:33

ММК взял курс на улучшение экологии в соответствии с пожеланиями президента страны Владимира Путина. За минувшие полгода специалисты Магнитогорского металлургического комбината аккуратно разобрали старую доменную печь №1, которая стояла у истоков комбината. Именно она была запущена в 1932 году – в год рождения предприятия. Благодаря новому оборудованию нагрузка на окружающую среду снизится на 600 тонн пыли ежегодно. >>
Экопрограмма ММК позволит на треть снизить объемы выбросов

Экопрограмма ММК позволит на треть снизить объемы выбросов 17.07 09:56

В текущем году вложения Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные мероприятия достигли 5.5 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего показателя почти на 40 процентов. Благодаря природоохранным мероприятиям комбината выбросы в атмосферу к 2024 году будут сокращены на треть. Успешную работу ММК в сфере защиты экологии отметил благодарностью президент страны Владимир Путин. >>
В России на пенсии находятся почти треть жителей

В России на пенсии находятся почти треть жителей 17.07 08:45

По данным экспертов Росстата, согласно информации на 1 января 2018 года порядка трети жителей Российской Федерации, а именно 31,7 процентов, уже вышли на пенсию. >>

Темпы индексации пенсии достигли рекордных значений 16.07 13:18

В понедельник, 16 июля, глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал журналистам о запланированном повышении пенсий, которые будут в два раза больше прогнозируемого уровня инфляции. В денежном эквиваленте пенсия каждого россиянина вырастет на тысячу рублей. >>

Группу «Рефлекс» впечатлил позитивный Челябинск 16.07 12:41

Участники группы «Рефлекс», которая была приглашена на празднование Дня металлургов, отметили, что Челябинск расцветает. >>
Металлурги Челябинска встретили аплодисментами Бориса Дубровского

Металлурги Челябинска встретили аплодисментами Бориса Дубровского 16.07 12:34

В минувшую субботу, 14 июля, в День металлурга глава региона Борис Дубровский лично приехал поздравить южноуральцев с праздником. Челябинцы встретили губернатора аплодисментами и поблагодарили за большой вклад в развитие Металлургического района и улучшение экологии. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры