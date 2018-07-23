Шоу «Гиппопотамус» вновь восторгает Челябинск

На манеже — новинка: потрясающее шоу «Гиппопотамус» от продюсерского центра Гии Эрадзе. «Какая же это новинка? - могут спросить любители цирка. - Шоу «Гиппопотамус» уже видели в Челябинске два года назад!». Однако не надо спешить. Название шоу осталось прежним, но ни одного старого номера или костюма зрители не увидят: продюсер полностью переработал концепцию и создал совершенно новую программу. Чем удивит нас «Гиппопотамус» на этот раз?

Встреча артистов с прессой проходит на манеже цирка под резкие крики павлинов. Первым появляется самый большой и важный из участников шоу. Для него даже место выделили чуть в стороне, за небольшим ограждением. «Спикер» пофыркивает, широко открывает рот и тревожно оглядывается из стороны в сторону. «Не волнуйся!» - похлопывает его по влажному носу дрессировщик. Да-да, одного из трех звездных гиппопотамов тоже пригласили на беседу. Как артиста зовут и почему — расскажем чуть позже: это отдельная история.

Для больших и маленьких

Номера шоу «Гиппопотамус» - не просто новые. Практически все они — фестивальные, предназначенные не только для показа зрителям, но и для состязаний с другими цирками.

Лидеры в этом плане — династия Чугуновых: четыре поколения жонглеров. На встрече они появляются в сценических костюмах и полном гриме. От одежды и головных уборов в черно-белую клетку, в полоску, с карточной символикой, глаз не отвести. Должно быть, эти джокеры и карточные короли потрясающе смотрятся, когда ездят на одноколесных велосипедах и жонглируют в полумраке светящимися булавами! Велосипеды у артистов разной высоты, вплоть до двух с половиной метров. На таком расстоянии от земли жонглерский номер становится довольно опасным.

Есть в труппе и артисты-новички. Например, соло-коверный — или, проще говоря, клоун, Константин Асташов. Кстати говоря, наш земляк, чебаркулец. После концертов он получает больше всех отзывов от зрителей.

- Весь мой репертуар по преимуществу детский, - рассказывает Константин. - Но финальная реприза со зрителями на сто процентов не оставит равнодушными взрослых: для нее требуется участие четырех мужчин. Обычно я приглашаю людей с первых четырех рядов, чтобы недалеко было идти. Кто хочет участвовать — имейте в виду.

Еще артисты полушутя посоветовали мужчинам выбирать места ближе к проходам: на ступенях будут танцевать красивые девушки в костюмах. А костюмы в центре Гии Эрадзе — отдельная тема. Описать не выйдет: это просто надо видеть.

- Все костюмы, все декорации для нашего шоу Гии Эрадзе делает у лучших дизайнеров, - рассказывает воздушная гимнастка, дрессировщица Екатерина Запашная, - не жалеет никаких средств и времени.

Шоу «Гиппопотамус» хорошо подходит для детей. Зрители отмечают, что даже малыши двух - четырех лет обычно без проблем досиживают программу до конца. А ведь именно эти посетители — самые требовательные и нетерпеливые. Но и родителям не придется зевать на купол цирка, пока малыши наслаждаются представлением.

- Наши номера ориентированы и на детей, и на взрослых. Ребенок видит общую картинку, а взрослый понимает, какой смысл несет в себе выступление. Например, наш номер с кроватью позиционируется как номер для взрослых (хотя дети его воспринимают без проблем), - говорит Екатерина Запашная. - Если вам интересно увидеть цирк для взрослых — приходите!

И имя ему — Злата...

Доходит очередь и до полуторатонного артиста.

- Это мальчик или девочка? Как зовут?

- Была девочка, стал мальчик, - смеется народный артист России, дрессировщик гиппопотамов Тофик Ахундов. - У этих животных до полутора лет практически невозможно определить пол. Профессионалы-зоотехники решили, что это девочка. Я как раз заказывал бегемота-девочку. Начали работать. А через год оказалось, что это мальчик.

Зовут артиста Злата: имя-то давали девочке. Менять животным имена — не в правилах Тофика Ахундова. При желании можно звать гиппопотама Златом. Есть, правда, у него и кличка Сундук. Она получена за «квадратные» пропорции: бегемот очень крепкий в сравнении со своими партнершами по номеру. А что «Сундук» Злата будет делать на манеже?

- А вы как думаете, что он может? - спрашивает Тофик Ахундов у публики.

- Есть! - после недолгого молчания заявляют журналисты. И неудивительно. Бегемоты выступают в цирках крайне редко. И даже если такое случается — дело обычно ограничивается «проходочкой» вдоль бортика или кормежкой на глазах у зрителей. Но номер «Гиппопотамус» не зря стал центром шоу.

Чтобы побороть недоверие — приходим на репетицию. Признаться, мое сердце оказалось покорено еще в тот миг, когда стокилограмовые животные выбежали на манеж бодрой рысью. А уж когда гиппопотамы принялись играть в мяч и выполнять перекаты, демонстрируя публике розовые животики — остаться равнодушными было невозможно. Зрелище, что ни говори, уникальное: это единственные в мире бегемоты, которые выполняют трюки.

Впрочем, это только часть номера: выступление бегемотов можно было увидеть и два года назад. А теперь вместе с ними выйдут на манеж обезьяны.

- Всю жизнь я работал с бегемотами и с обезьянами, - объясняет дрессировщик. - Вообще, соединять этих зверей в один номер надо, когда они еще маленькие. Взрослые обезьяны очень боятся бегемотов, хотя самим бегемотам до них дела нет. Но мне все же удалось сделать для них совместные трюки.

Несколько номеров мы смогли увидеть во время репетиции, но за самыми удивительными трюками — добро пожаловать на выступление!

Двадцать четвероногих и одна хозяйка

На сцене с Екатериной Запашной выступают 20 собак: в основном самоедские лайки, белые и пушистые, как ожившие облака, а также несколько далматинцев. Умные псы бегают в огромном колесе, крутят друг друга на карусели и даже катаются с горки. Особенно не терпится поработать далматинцам: один подпрыгивает на тумбе в ожидании своей очереди, другой непрерывно ловит собственный хвост. Спрашиваем дрессировщицу о ее работе. Собаки в это время остаются в манеже и охотно позволяют себя гладить.

- Почему Вы решили работать с собаками?

- Трудно сказать. Я очень поздно начала работать в цирке. В один прекрасный день дедушка приехал и сказал моему отцу: «Почему мои внуки до сих пор не работают в манеже?». Папа позвал меня, мы поговорили. Он сказал: «Попробуй дрессировать собак. Если получится — посмотрим на твою дальнейшую цирковую карьеру». Я попробовала работу с собаками, и это стало самым главным для меня. Собаки — это что-то доброе, нежное, родное...

- Есть разница при работе с разными породами?

- Конечно! Вы же видели далматинцев! Они гиперактивные, они неусидчивые, с ними гораздо труднее работать, чем с самоедами. У меня всего четыре далматинца, а внимание постоянно на них.

- А как Вы различаете лаек? Они же все похожи: белые, пушистые...

- О, мой любимый вопрос! Без труда. Нет одинаковых людей. Нет одинаковых собак. Они все разные.

- А дома у Вас есть собаки?

- Конечно! Майкл — тот, что с подбитым глазом — живет у меня дома. Он самый главный драчун, поэтому живет отдельно.

- Сколько нужно тренировать собаку перед выступлением?

- Здесь дело не столько в продолжительности, сколько в регулярности. Нужно репетировать с собакой каждый день, постоянно. Тогда все будет в порядке. Возраст не имеет значения — я могу взять и взрослую собаку.

- А собакам с Вами трудно работать?

- Майкл! Эй, Майкл! Тебе со мной трудно работать? (Екатерина подзывает пса, о котором уже упоминали — Авт.) Мне кажется, что им ни с кем не сложно, они с любым человеком найдут общий язык.

Хотя номера с собаками для Екатерины Запашной самые любимые, она не только дрессировщик, но и воздушный гимнаст. Ее опасное, но романтичное свидание с Константином Растегаевым под куполом цирка производит впечатление на всех зрителей. Сам Константин тоже не остается в стороне от дрессировки: он выведет на сцену восьмерку верблюдов в пышном номере «В гостях у шейха».

Надежда Медведкина.

Фото Людмилы Потаповой.