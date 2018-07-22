В театре Вахтангова рассказали о состоянии Владимира Этуша
22 июля 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 22 июля, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок предоставил информацию о состоянии здоровья народного артиста СССР Владимира Этуша. Актер был госпитализирован 13 июля.
Согласно последним сообщениям, 96-летний Этуш сегодня покидает больницу и переезжает в санаторий, где планирует полностью восстановиться. Как уточняет ТАСС, в данном месте артист намерен провести около трех недель. В настоящий момент, как утверждает Крок, Владимир Абрамович чувствует себя нормально.
Ранее сообщалось, что Этуш почувствовал недомогание во время своего отдыха в Италии, после чего незамедлительно вернулся в Москву.
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