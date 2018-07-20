Ушла из жизни переводчица книг о Гарри Поттере

Вечером в пятницу, 20 июля, стало известно, что из жизни ушла 55-летняя переводчица серии книг о британском волшебнике Гарри Поттере. Речь идет о Марии Спивак, которая также являлась писательницей.

Директор издательства "Фантом Пресс" Алла Штейнман на своей страничке в социальной сети Facebook написала, что переводчица ушла из жизни сегодня и попросила прощения у "своей дорогой подруги" за то, что не смогла уберечь ее. Информация о дате и месте похорон будет предоставлена позже

Пока не сообщается, что именно стало причиной смерти Марии Спивак.

Известно, что женщина официально перевела лишь четыре книги о Гарри Поттере, однако впоследствии в сети появились и переводы последующих томов под псевдонимом Эм. Тасамая. Многие заметили, что книги выдержаны в стилистике Спивак.