Александр Ф. Скляр: талантам из глубинки тяжело быть услышанными на всю страну

Бессменный лидер группы «Ва-БанкЪ» порассуждал о музыке и о том, что молодых исполнителей шанс выступить перед многотысячной аудиторией дает уникальные возможности для творческого роста.

"У нас так построена вся наша система музыкальной деятельности, что для того, чтобы быть услышанным, чаще всего нужно прорываться в крупные города. В первую очередь, это связано с тем, что у нас нет независимых радиостанций, которые на Западе называются college radio. Это радиостанции, которые вещают на маленький регион на FM диапазоне, у которых нет никакого государственного финансирования и лицензирования. Чаще всего они существуют при крупных западных университетах. Вот такой практики у нас нет, и это делает невероятно сложным для группы, живущей в каком-нибудь маленьком городе, о себе заявить, чтобы о них услышали больше чем 5 человек их ближайших друзей. Поэтому такие конкурсы необычайно важны, именно для вот этих групп. Это для них шанс. Я уверен, что таких команд не меньше чем в среднестатистическом регионе Америки, или Англии или любой европейской страны", - рассказал музыкант порталу НСН.

Скляр уверен, что нашей эстраде удастся открыть "какие-то реально новые имена", и эти новые имена будут известны по России.