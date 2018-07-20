Сын Высоцкого от второго брака соболезнует близким Изы Высоцкой

Сегодня утром в СМИ появилась печальная информация о смерти первой супруги Владимира Высоцкого - актрисы Изы Высоцкой. Сын выдающегося деятеля искусства от второго брака Никита Высоцкий выразил соболезнования близким покойной.

Он рассказывает, что был знаком с актрисой и видел ее последний раз примерно 15 лет назад, пишет news.ru.

"Что касается книг, которые она писала, — да, это интересно, для тех, кто интересуется театром, кто интересуется Высоцким", — добавил он.

Как ранее писали Аргументы Недели, Иза Высоцкая – первая жена легендарного советского поэта. Она единственная носила фамилию супруга. С Владимиром Высоцким она познакомилась в 1956 году в школе-студии МХАТ. В 1960 году они сыграли свадьбу, но спустя два года они расстались.