Челябинцам покажут лучшие короткометражки на фестивале уличного кино
20 июля 2018, 10:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Уже в эту субботу, 21 июля, в 21-00 всех жителей Челябинска и гостей города приглашают на бесплатный показ короткометражных фильмов, которые сняли молодые авторы. Лучшие картины по мнению зрителей будут удостоены особой награды — статуэтки Фестиваля.
Мероприятие организовали оператор сотовой связи Tele2 вместе с Всемирным Фестивалем уличного кино. Он идет в тысяче городов нашей страны. В Челябинске будет открыта площадка SVOBODA2 по адресу ул. Свободы, 2.
Подробнее о фестивале читайте на сайте «Вечерний Челябинск».
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