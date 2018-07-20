Челябинцам покажут лучшие короткометражки на фестивале уличного кино

Уже в эту субботу, 21 июля, в 21-00 всех жителей Челябинска и гостей города приглашают на бесплатный показ короткометражных фильмов, которые сняли молодые авторы. Лучшие картины по мнению зрителей будут удостоены особой награды — статуэтки Фестиваля.

Мероприятие организовали оператор сотовой связи Tele2 вместе с Всемирным Фестивалем уличного кино. Он идет в тысяче городов нашей страны. В Челябинске будет открыта площадка SVOBODA2 по адресу ул. Свободы, 2.

Подробнее о фестивале читайте на сайте «Вечерний Челябинск».