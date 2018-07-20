Бекмамбетов обещал снять фильм по сценарию погибшего фигуриста Тена

Казахстанский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов хочет реализовать проект, о котором мечтал погибший фигурист Денис Тен. Об этом рассказал сам кинематографист. Денис планировал снять свой фильм. Призер сочинской Олимпиады скончался от ножевого ранения

Картина была бы посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши. Причем все действие происходит на экране компьютера, в жанре Screenlife. Тен рассказывал о своем проекте в соцсетях. Его подписчики попросили Бекмамбетова снять этот фильм.

"Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал", - цитирует Бекмамбетова kp.ru. Он обещал реализовать идею Дениса и выразил соболезнования родным и близким.