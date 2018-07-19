Певица Кристина Орбакайте заменила актрису театра и кино Чулпан Хаматову в спектакле "Современника" "Двое на качелях". Исполнительница главной роли в спектакле, поставленном в театре "Современник" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона Чулпан Хаматова оформила творческий отпуск, - сообщает kp.ru. В Сети появились слухи, что с подачи Чулпан Хаматовой завели дело на ее мужа

Худрук театра Галина Волчек решила пригласить на эту роль Орбакайте, на которую обратила внимание, когда Кристина была еще девочкой и снялась в кинофильме "Чучело" у Ролана Быкова.

Галина Борисовна сама поставила этот спектакль еще в 1962 году. Это был режиссерский дебют актрисы.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)12 Июл 2018 в 7:18 PDT

"Репетирую каждый день", - рассказала Кристина Орбакайте.

Недавно стало известно, что актриса Чулпан Хаматова, как и вся российская элита, предпочитает любить родину издалека. Она приобрела недвижимость в Латвии и получила вид на жительство.