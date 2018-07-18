Днем в среду, 18 июля, стала известна точная причина смерти бывшего солиста популярной группы "Доктор Ватсон" Игоря Браславского. Оказалось, что артист долгое время страдал от тяжелого заболевания.

Согласно последней информации, у музыканта была онкология. Друг экс-солиста группы "Доктор Ватсон" Александр Шаганов на своей страничке в социальной сети Facebook Шаганов уточнил, что Браславский не только боролся с тяжелой болезнью, но и пытался помочь онкобольным детям.

Напомним, заслуженный артист России скончался накануне в возрасте 59 лет. Игорь Браславский являлся солистом популярного музыкального коллектива с 1994 по 2004 год.