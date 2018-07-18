Заслуженного артиста России Владислава Жуковского похоронят в Красноярске. Владислав Жуковский - уроженец Красноярского края - скончался 17 июля на 75 году жизни. Актер, получивший популярность после роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", умер в Красноярске. ЦРУ начало тайную передислокацию сил из Афганистана в Пакистан

Похоронят Жуковского, как рассказали в краевом Министерстве культуры, на "Аллее славы" на кладбище Бадалык. Похороны пройдут в пятницу, 20 июля.

С 1990 по 1993 годы актер был депутатом краевого совета депутатов, в 2000-2013 годах - депутатом Горсовета Красноярска.

Владислав Жуковский родился в 1944 году в селе Караульное в Красноярском крае. С 1978 года был актером Красноярского краевого театра драмы имени А. С. Пушкина. В Красноярском драматическом театре смерть актера назвали невосполнимой утратой.

У актера остались жена и двое детей.