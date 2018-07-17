Мадонна опубликовала фото со всеми своими детьми

Знаменитая певица Мадонна сейчас находится в Африке со всеми своими детьми - 21-летнюю Лурдес Леон, 17-летнего Рокко Риччи, 12-летних Мерси Джеймс и Дэвида Банду, а также 5-летних близняшек Эстер и Стеллу.

Снимок сделан в больнице, которую Мадонна помогла открыть в прошлом году в Малави. «Какая красивая семья», - отметили поклонники.

За последние годы Мадонна открыла в африканской Малави 10 школ, планируется строительство еще 4 школ, певица также хочет создать академию футбола. В семье знаменитости теперь подрастают четверо приемных детей из этой страны.