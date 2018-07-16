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Алексей Кортнев: Генераторы текста пока что не заменили настоящую поэзию
16 июля 2018, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев рассказал о процессе создания авторской песни, о том, наколько важны молодые таланты и посоветовал молодым музыкантам не бояться выступлений и искать свою уникальность.
"Первое, что страдает в рок-музыке и в авторской музыке, это текст... при нынешних компьютерных технологиях можно не так хорошо владеть инструментом, но при этом создавать потрясающие по качеству треки. А вот со словами ничего подобного сделать невозможно", - цитирует НСН слова музыканта.
"Нам необходимо продолжение авторской песни, которая богата словами», - подчеркнул Кортнев. Он также посоветовал молодым музыкантам не бояться выступлений и искать свою уникальность.
"Желаю искать оригинальный слог и не копировать ни Высоцкого, ни других наших мэтров. Тогда это будет по-настоящему интересно", - добавил музыкант.
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