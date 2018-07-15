Путин поздравил с юбилеем художника Сергея Андрияку

В минувшую субботу президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем известного отечественного художника, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку.

Накануне деятелю культуры исполнилось 60 лет. Как сообщается в поздравительной телеграмме на официальном сайте Кремля, Путин обратил особое внимание на профессионализм Сергея Андрияки, а также на его успешную преподавательскую деятельность.

Глава государства подчеркнул, что художник посвятил искусству всю свою жизнь и полностью реализовал собственный многогранный потенциал. Путин пожелал Андрияке здоровья, вдохновения и успехов.