В Театре Вахтангова рассказали о самочувствии Владимира Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш находится в настоящее время в одной из московских больниц под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное, сообщили в театре Вахтангова. Владимир Этуш отпраздновал юбилей на сцене

«Владимир Абрамович был с женой на отдыхе в Италии и неважно себя почувствовал. На всякий случай они решили вернуться обратно. Прямо из аэропорта поехали в одну из московских больниц. Учитывая почтенный возраст, врачи решили, что Владимиру Абрамовичу лучше будет остаться под наблюдением. Его состояние оценивается как стабильное. Он в обычной палате, не в реанимации. Супруга находится рядом с ним», - рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

7 мая Владимир Этуш отпраздновал на сцене родного театра 95-летний юбилей. В Театре имени Вахтангова артист служит уже более 70 лет, сообщает РИА Новости.