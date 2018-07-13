Популярный актер Сергей Безруков разместил в Инстаграме видеокадры со съемок фильма "После тебя", премьера которого состоялась на телевидении 12 июля. Картина повествует о гениальном танцоре Алексее Темникове.

Карьера гениального танцора, которого сравнивали с самим Барышниковым, "пошла под откос" из-за травмы, и он вынужден был оставить сцену. Теперь он успешно занимается бизнесом и преподает в балетной школе своего имени. Скоро Темников не сможет ходит и герой понимает, что должен сделать что-то, чтобы его помнили.

Поклонники Безрукова в комментариях благодарят за то, "что дали возможность нам простым людям окунуться в Великий Мир балета и театра". И отмечают, что "фильм о том как жить с собой если у тебя что-то не получилось".