Сергей Безруков поделился "закулисьем" со съемок "После тебя"
13 июля 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный актер Сергей Безруков разместил в Инстаграме видеокадры со съемок фильма "После тебя", премьера которого состоялась на телевидении 12 июля. Картина повествует о гениальном танцоре Алексее Темникове.
Карьера гениального танцора, которого сравнивали с самим Барышниковым, "пошла под откос" из-за травмы, и он вынужден был оставить сцену. Теперь он успешно занимается бизнесом и преподает в балетной школе своего имени. Скоро Темников не сможет ходит и герой понимает, что должен сделать что-то, чтобы его помнили.
Поклонники Безрукова в комментариях благодарят за то, "что дали возможность нам простым людям окунуться в Великий Мир балета и театра". И отмечают, что "фильм о том как жить с собой если у тебя что-то не получилось".
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