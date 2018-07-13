Королева сериалов Анна Снаткина празднует юбилей

Утонченная и всегда элегантная Анна Снаткина является иконой стиля. Поклонники любят ее за яркую игру на сцене и роли в кино. Она входит в число «самых привлекательных актрис России».

Анна сыграла в таких сериалах, как «Есенин», «Пушкин. Последняя дуэль», «Участок» и «Московская сага», пишет news.ru.

В детстве родители отдали ее в секцию спортивной гимнастики, но она захотела стать актрисой и добилась большого успеха. «Королеве сериалов» Анне Снаткиной исполнилось сегодня 35 лет.