Королева сериалов Анна Снаткина празднует юбилей
13 июля 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Утонченная и всегда элегантная Анна Снаткина является иконой стиля. Поклонники любят ее за яркую игру на сцене и роли в кино. Она входит в число «самых привлекательных актрис России».
Анна сыграла в таких сериалах, как «Есенин», «Пушкин. Последняя дуэль», «Участок» и «Московская сага», пишет news.ru.
В детстве родители отдали ее в секцию спортивной гимнастики, но она захотела стать актрисой и добилась большого успеха. «Королеве сериалов» Анне Снаткиной исполнилось сегодня 35 лет.
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