Скончался один из скульпторов, создавших ансамбль "Мамаев курган"
12 июля 2018, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый российский скульптор Виктор Фетисов скончался в четверг, 12 июля, в Волгограде. Согласно последней информации осведомленных источников, деятель культуры ушел из жизни в возрасте 80 лет.
Фетисов являлся одним из скульпторов, создавших легендарный ансамбль "Мамаев курган". Кроме того, среди самых известных его работ можно выделить портреты летчика Алексея Маресьева и снайпера Василия Зайцева, передает сегодня kp.ru.
Отметим, что Виктор Фетисов являлся членом Союза художников СССР, народным художником России, а также почетным гражданином Волгограда.
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