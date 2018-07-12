Знаменитый российский скульптор Виктор Фетисов скончался в четверг, 12 июля, в Волгограде. Согласно последней информации осведомленных источников, деятель культуры ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Фетисов являлся одним из скульпторов, создавших легендарный ансамбль "Мамаев курган". Кроме того, среди самых известных его работ можно выделить портреты летчика Алексея Маресьева и снайпера Василия Зайцева, передает сегодня kp.ru.

Отметим, что Виктор Фетисов являлся членом Союза художников СССР, народным художником России, а также почетным гражданином Волгограда.