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Алла Йошпе: Очень скучаю по своим героям
12 июля 2018, 18:37 [«Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]
В издательстве "Аргументы недели" вышла новая книга Аллы Иошпе «Завтрак в облаках». Песни в исполнении дуэта Алла Иошпе – Стахан Рахимов известны многим, но мало кто знает, что народная артистка Российской Федерации Алла Иошпе ещё и член Союза писателей России, а народный артист России Стахан Рахимов – прекрасно рисует.
- Алла Яковлевна, правда, что на вашу первую книгу «Песня длиной в жизнь» знаменитый писатель Аркадий Вайнер написал великолепный отзыв?
- Правда. В начале моей пятой книги «Завтрак в облаках», вышедшей в издательстве «Аргументы недели», этот отзыв опубликован полностью. А я, с вашего позволения, приведу из него маленький отрывок: «История народа, история любви, страданий и побед, счастья и слез, история роскошного венка, сплетенного из лучших, ароматных, честных песен, навсегда завороживших целые поколения, – вот что такое мемуары Аллы Иошпе, бесхитростный рассказ о времени, Стахане и о себе». Не скрою, мне было очень приятно прочитать тогда эти слова замечательного писателя Аркадия Вайнера.
- Как возникла идея книги «Завтрак в облаках»?
- Я пишущий человек. Последнюю книгу закончила, начала писать новую. Это в моей душе, каждый герой мне очень близок. У меня такое ощущение, что я сижу внутри любого события, о котором пишу. Очень скучаю по своим героям, когда заканчиваю тот или иной рассказ. Особенно, когда книга издаётся. Меня, между прочим, приняли в Союз писателей. По-моему, из эстрадных певиц туда ещё никого не принимали.
О чём моя новая книга? Под заголовком написано: «Завтрак в облаках» - это книга о жизни и любви. Жизнь и любовь, судьбы людей, знакомых и незнакомых – вот, что есть в этой книге.
Вообще каждая моя книга начинается с истории моей или нашей со Стаханом жизни. «Завтраку в облаках» досталась история моего детства. В первом рассказе я - маленькая девочка, я расту. Потом я взрослая, вышла замуж. И вот на нашем пути встречаются люди, которые сопровождают нас по жизни.
Важная история - о нашем импресарио Михаиле Сергеевиче Дорне. Это сейчас бы его назвали импресарио, а тогда он был просто администратором Мосэстрады, работал со многими известными артистами. Когда мы появились в Мосэстраде, он сразу обратил на нас внимание. Его интуиция подсказала, что мы будем популярны и любимы публикой. И он много нам в жизни помог. Это был необыкновенный человек, Михаил Сергеевич Дорн! К сожалению, его уже нет на этом свете. С очень сложной биографией, тем не менее, всегда улыбался, был остроумен и весел. Он очень любил актёров, с которыми работал. Первые сольные концерты, первые гастроли по Советскому Союзу сделал нам Михаил Сергеевич Дорн. Первой была Сибирь, которая для любого артиста как лакмусовая бумажка. Если там хорошо принимали, то потом примут прекрасно все. После Сибири мы стали популярны – там нас очень хорошо встретили зрители.
В «Завтраке в облаках» только 2-3 истории из нашей жизни. А дальше идут художественные рассказы. Как пишутся рассказы? Что-то из жизни приходит, что-то из снов. Каждый, пожалуй, немножечко из снов. Жизненных, разных. История каждого рассказа покрыта небольшой тайной.
- А вы запоминаете свои сны? Может, утром специально их записываете?
- Нет, это что-то мимолётное. А потом оно переходит в рассказ. В основном каждый рассказ связан с чем-то из нашей жизни. Плюс что-то из того, что додумываешь, а как было бы. Я очень люблю рассказ «Нюрка». Это была девочка в нашем дворе. Не совсем здоровая, необычная. И у меня как бы взгляд детей на неё. Я с ней не дружила, каждый жил своей жизнью. Это мои воспоминания о той девочке, которая жила сама по себе, мои представления о её жизни.
По такому принципу написано большинство моих рассказов: «Завидный жених», «Я всё-таки её нашла», «Потерянный билет», «Чужой», «Идеальные ремонты», «Святой», «Крыша», «Браслет» и др. Почитайте их, и вы узнаете много интересного, весёлого и грустного о нашей жизни!
- А как давно Стахан Рахимов рисует? Он специально иллюстрировал ваши рассказы в «Завтраке в облаках»?
- Конечно, специально. Он читает рассказ. И если ему нравится, он рисует. Стахан уже четвертую книгу мою оформил. Я его попросила однажды, и ему было интересно это сделать. Мы вместе 55 лет, и я всегда знала, что он хорошо рисует. Мне нравятся все его иллюстрации, Стахан очень талантливый человек.
- Алла Яковлевна, какие у вас творческие планы на этот год?
- Каждый год в декабре мы делаем большой интернациональный концерт, посвящённый еврейскому празднику Ханука. 10 декабря в Московском Театре Мюзик-холл он пройдёт с разными уже известными и новыми артистами. «Народные артисты Алла Иошпе и Стахан Рахимов приглашают на праздник Ханука» - так уже 10 лет называется наше мероприятие. Мы приглашаем в эту программу артистов разных национальностей. Какой-нибудь певец обязательно поёт еврейскую песню. А потом шлягер из своего репертуара. Такая у нас традиция. Еще одна традиция – у нас на празднике всегда дети. Все десять лет украшает наш концерт замечательный детский коллектив «Домисольки». Приглашаем всех читателей «Аргументов недели» на наш юбилейный концерт 10 декабря, посвящённый празднику Ханука!
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