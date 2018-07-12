Всюду жизнь. Спектакль без слов Егора Дружинина

Хореограф Егор Дружинин представит спектакль без слов «Всюду жизнь» на сцене Театрального зала Московского международного Дома музыки 18 июля.

Экспериментальный спектакль «Всюду жизнь» за последние несколько лет стал одним из самых любимых театральных проектов гостей Дома музыки. За время его существования сменилось несколько актерских составов, при этом спектакль не только не потерял свою популярность, но и приобрел новых поклонников и снискал славу оригинального современного пластического шоу.

«Всюду жизнь» – это спектакль-притча, сыгранный без единого слова. Это не драматический спектакль, но в нем заняты драматические артисты. 21 актер на одной сцене, используя лишь язык тела, расскажет 21 историю – о встречах и расставаниях, об ожиданиях и обманутых мечтах. Место и время действия спектакля – Восточная Европа 1940-60-х годов. Над постановкой работал российский танцор, актер и хореограф Егор Дружинин.

В Доме музыки Егор Дружинин неоднократно представлял свои самые яркие проекты. В декабре 2017 года в Театральном зале ММДМ состоялась премьера нового спектакля хореографа «Элен и Эльза», в котором главные роли исполнили участницы телевизионного проекта «Танцы на ТНТ» Анастасия и Виктория Михайлец, где он выступил в качестве члена жюри и наставника.

В спектакле «Всюду жизнь» Егор Дружинин принимает участие не только как режиссер и хореограф, но и как актер, рассказывая «историю, которая могла бы произойти с кем угодно, где угодно, когда угодно». «Я хотел рассказать историю о людях вне времени и пространства, которая была бы универсальна, где бы артист оказался на голой сцене, ничем не прикрытый, кроме музыки и танца. И мне хотелось, чтобы, рассказывая эту историю, актерам было не за что прятаться, кроме своих способностей», – поясняет Дружинин.









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узнаваемые и зажигательные композиции Горана Бреговича, автора музыки к знаменитым фильмам Э. Кустурицы и П. Шеро, сочетаются в этом спектакле с мелодиями румынских и цыганских биг-бэндов, таких как Fanfare Cioсarlia, переплетаются с музыкой бельгийского мастера цыганской гитары Джанго Рейнхардта.