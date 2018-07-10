СМИ: невестки Говорухина делят его наследство

Невестки ушедшего из жизни известного российского кинорежиссера Станислава Говорухина всеми силами планируют получить свою долю наследства, оставшегося после его смерти.

Близкие семьи говорят о том, что вдова Говорухина и бывшие жены его умершего сына делят между собой недвижимость. Чтобы отсудить у Галины Говорухиной собственность, они выработали определенную стратегию, хотя до смерти режиссёра и вовсе не общались, сообщает Ридус.

Инна и Вера, невестки Станислава Сергеевича якобы посоветовали Галине отправить его на сомнительное лечение в Израиль, где якобы практикуют нетрадиционные методы медицины.

Инна и Вера были второй и третьей женами Сергея Говорухина, покойного сына Станислава Говорухина. Он умер в 2011 году в возрасте 50 лет. Причиной смерти кинорежиссера и сценариста стал инсульт. Инна родила мужу сына Стаса. Сейчас ему 28 лет. В браке с Верой в 1998 году у него родился сын Василий.

Близкие говорят, что обе женщины не бедствуют. Родственницы Говорухина не стали комментировать вопрос наследства. Известно, что раздел имущества пройдет позднее, поскольку со дня смерти кинодеятеля не прошло и месяца, пишет издание.

Говорухин-старший скончался 14 июня после продолжительной болезни. У режиссера была четырехкомнатная квартира площадью 200 кв. метров в центре Москвы. Ее примерная стоимость три миллиона долларов. Также он оставил загородный дом в элитном поселке Крекшино.