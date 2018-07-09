Лия Ахеджакова празднует юбилей

Народной артистке России Лии Ахеджаковой исполняется 80 лет. Как и прежде, актриса отказалась от публичных торжеств и уехала из Москвы, чтобы праздновать юбилей в самом узком кругу с близкими людьми.

"Я ничего рассказывать не хочу. Я человек закрытый, и никого кроме близких друзей не хочется впускать в свою скромную весьма жизнь. Закрытый такой человек. Мне не хочется открываться. Как была закрыта, так и хочу остаться", - сказала актриса в беседе с НСН.

Лия Меджидовна сыграла десятки ролей. Ее называют королевой эпизода, всенародную славу принесли ей яркие роли второго плана, например, образ секретарши Верочки из "Служебного романа". Фильмы с участием Ахеджаковой выходят на экраны уже на протяжении полувека.

С юбилеем актрису поздравил в том числе московский театр "Современник", где она служит уже более 40 лет. Несмотря на успех в кино, Ахеджакова считает себя в первую очередь театральной актрисой. Сейчас в ее репертуаре две роли, участвует народная артистка и в антрепризных спектаклях.

А вчера юбилей отмечал партнер Ахеджаковой по фильмам Эльдара Рязанова, Андрей Мягков. Первый канал показал фильм об актере: "Андрей Мягков. Тишину шагами меря".