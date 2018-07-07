Роджер Уотерс из Pink Floyd раскритиковал Трампа на концерте в Лондоне

Бывший лидер и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс на концерте в Лондоне высказался против политики президента США Дональда Трампа и выступил в поддержку палестинцев.

Выступление в Лондоне проходило в Гайд-парке. Во время исполнения Роджером песни «Pigs» зрителям показывали изображения лидера США Дональда Трампа. Сначала можно было лицезреть надпись «сплошной цирк», потом – множество цитат американского президента.

Уотерс в конце концерта исполнил песню «Comfortably Numb» в клетчатом платке-арафатке, который, как он сообщил, ему подарили палестинские беженцы в Иордании.

Концерт в Лондоне проходил в рамках фестиваля British Summer Time.