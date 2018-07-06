//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Стало известно о плане Киева по сдаче ДНР и ЛНР новых территорий Донбасса
2

Эксперт объяснил, почему российские мужчины живут меньше женщин
3

Ополченцы ДНР нашли способ заставить ВСУ прекратить атаки Донбасса
4

Раскрыты детали разгрома ополченцами спецгрупп ВСУ на южном фронте Донбасса
5

Стали известны виновные в развязывании гражданской войны на Украине

//Культура 13+

Популярному британскому певцу Элвису Костелло диагностировали рак

6 июля 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Популярному британскому певцу Элвису Костелло диагностировали рак
globallookpress.com

Известный британский певец Элвис Костелло на своей странице в Facebook сообщил, что медики обнаружили у него рак. Из-за этого исполнителю пришлось отменить европейские концерты.

Элвис пообещал своим поклонникам, что как только ему станет лучше и силы восстановятся, он тут же вернется на сцену. Певец перенес процедуру оперативного вмешательства. Врачи посоветовали ему продолжить свои выступления не раньше чем через месяц. Костелло принес извинения зрителям, которые собирались идти на отмененные концерты, деньги за купленные билеты им вернут.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Песков: Путин обладает информацией о реакциях на повышение пенсионного возраста

Песков: Путин обладает информацией о реакциях на повышение пенсионного возраста

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обладает полной информацией по дискуссиям, которые развернулись среди россиян по поводу повышения пенсионного возраста.

//Экономика

Россия повысила ввозные пошлины на ряд товаров из США

Россия повысила ввозные пошлины на ряд товаров из США

Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных пошлин на некоторые товары США. Среди них - строительно-дорожная техника, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлообработки и оптоволокно.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//В мире

Бойцы ДНР уничтожили из гранатометов нарушившие «хлебное перемирие» силы ВСУ

Бойцы ДНР уничтожили из гранатометов нарушившие «хлебное перемирие» силы ВСУ

В Донбассе бойцы ДНР уничтожили ДОТ Вооруженных сил Украины, обстреливавший позиции защитников республики во время действия «хлебного перемирия». Информация об этом опубликована в отечественной блогосфере.

//Общество

Колокольцев поручил разобраться с делом матери ребенка-инвалида из-за лекарства

Колокольцев поручил разобраться с делом матери ребенка-инвалида из-за лекарства

История 36-летней Екатерины Конновой - мамы серьезно больного мальчика, получила широкий общественный резонанс. Ребенок Екатерины нуждается в препарате диазепам, женщина купила его через интернет.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Спорт

Российский игрок за победный гол в матче с Хорватией получит квартиру

Российский игрок за победный гол в матче с Хорватией получит квартиру

Депутат крымского парламента Евгений Кабанов дал обещание, что подарит квартиру в Севастополе игроку сборной РФ по футболу за «победный» гол в матче четвертьфинала чемпионата мира против сборной Хорватии.

//Общество

Эксперт объяснил, почему российские мужчины живут меньше женщин

Эксперт объяснил, почему российские мужчины живут меньше женщин

Причин низкой продолжительности жизни среди мужчин несколько. Основными критериями являются злоупотребление алкоголем и табакокурение, отмечает главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

//Шоу-бизнес

Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму

Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму

Об ограблении спящего на лавочке в Москве певца Сергея Пенкина написали несколько СМИ. В Интернете гуляют слухи о том, что артист напился с малознакомами людьми в одном из московских кафе.

//Шоу-бизнес

Участницам «ВИА Гры» не мобильно с новой солисткой

Участницам «ВИА Гры» не мобильно с новой солисткой

В апреле этого года продюсер Константин Меладзе представил новую участницу группы «ВИА Гра» – 20-летнюю Ольгу Меганскую. Новая участница знаменитой группы пока не смогла полностью влиться в звездный коллектив.

//В мире

Украина требует от Facebook запретить распространение информации из ДНР и ЛНР

Украина требует от Facebook запретить распространение информации из ДНР и ЛНР

Министерство информационной политики (МИП) Украины обратилось с письмом к руководству Facebook, в котором обвинило компанию в "ограничении свободы слова" украинских пользователей.

//Общество

Депутатам Госдумы мало рекламы на телевидении

Депутатам Госдумы мало рекламы на телевидении

Госдума в недалеком будущем может увеличить объем рекламы на телевидении. Согласно проекту закона соответствующий лимит предложили довести до 20% (12 минут в час). Сейчас он составляет 15 процентов вещания.

//Новости партнеров

//В мире

Новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» эксперт назвал пиаром

Новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» эксперт назвал пиаром

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж, требуя ретроактивного пересмотра стоимости транзита газа через Украину с марта 2018 года и $11,6 млрд компенсации.

//Шоу-бизнес

Наташа Королёва впечатлила фигурой в расстегнутых шортах

Наташа Королёва впечатлила фигурой в расстегнутых шортах

Наташа Королёва опубликовала фотографию из отпуска на побережье Черного моря. Певица позирует в шортах, бикини и прозрачной тунике. Не так давно отметившая 45-летний юбилей артистка прекрасно выглядит.

//Спорт

Франция - Уругвай 2 : 0

Франция - Уругвай 2 : 0

6 июля состоялся первый матч 1/4 финала ЧМ-2018 Уругвай – Франция в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Аргентинский арбитр Нестор Питана отработал этот матч. Игра началась с обоюдных атак.

//Армия

В Госдуме раскрыли особенности российских истребителей поколения 6++

В Госдуме раскрыли особенности российских истребителей поколения 6++

Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев рассказал, что российскими истребителями поколения 6+ и 6++ станет управлять искусственный интеллект.

//Происшествия

Россиянина арестовали за кражу семи шуб в Турции

Россиянина арестовали за кражу семи шуб в Турции

Семь шуб нашли в гостиничном номере отдыхающего в Анталье российского туриста. Полиция занялась поиском меховых изделий после заявления о ночной краже со взломом из магазина мехов.

//Шоу-бизнес

Дочь Волочковой упала с лошади и получила серьезную травму

Дочь Волочковой упала с лошади и получила серьезную травму

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна так же, как и мама, увлечена конным спортом. На одной из недавних тренировок девочка упала с лошади и сломала руку. В своем Instagram дочь балерины опубликовала фото забинтованной руки.

//Общество

Перед матчем сборной России ливень затопил Сочи

Перед матчем сборной России ливень затопил Сочи

Ливень затопил улицы Сочи накануне матча российской сборной с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Адлер также частично оказался под водой. В интернете очевидцы публикуют видео.

//В мире

Порошенко запретил миномёты «Молот» после гибели военных на учениях

Порошенко запретил миномёты «Молот» после гибели военных на учениях

Украинский лидер Петр Порошенко отдал несколько поручений после взрыва одного из минометов во время учений ВСУ в Ровенской области, в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения.

//Новости СМИ2

//Культура

Популярному британскому певцу Элвису Костелло диагностировали рак

Популярному британскому певцу Элвису Костелло диагностировали рак

Известный британский певец Элвис Костелло на своей странице в Facebook сообщил, что медики обнаружили у него рак. Из-за этого исполнителю пришлось отменить европейские концерты.

//Общество

Волна финансовых пирамид вновь захлестнула Россию

Волна финансовых пирамид вновь захлестнула Россию

Крупные финансовые пирамиды закрылись сразу в нескольких регионах, оставив тысячи вкладчиков без сбережений. Ситуация настолько серьезна, что региональные отделения ЦБ в Областях выпустили предупреждения гражданам по финансовой безопасности и начали активную просветительскую кампанию.

//В мире

Украина жалуется на бракованные американские Javelin

Украина жалуется на бракованные американские Javelin

Глава украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев в письме главе СНБО Украины Александру Турчинову пожаловался на качество американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

//Спорт

Сборная России против Хорватии сыграет в красных футболках

Сборная России против Хорватии сыграет в красных футболках

Стала известна форма, в которой российская сборная выйдет на поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года с командой Хорватии. Игроки будут играть в красных футболках, а вратарь — в синей.

//Здоровье

Медики раскрыли метод снижения давления без приема лекарств

Медики раскрыли метод снижения давления без приема лекарств

Врачи полагают, что привести давление в норму можно путем исключения из рациона соленых продуктов. Для гипертоников норма — не более пяти граммов соли в день, это эквивалентно примерно одной чайной ложке.

//Общество

Крымский олимпийский чемпион рассказал, что победить ему помог спонсор

Крымский олимпийский чемпион рассказал, что победить ему помог спонсор

Артур АЙВАЗЯН, завоевавший в 2008 году золотую медаль на летней олимпиаде, проходившей в Пекине, рассказал, что изменилось в крымском стрелковом спорте, после перехода Крыма в Россию.

//Новости Redtram

//Культура

Татьяна Полякова: Настоящее и будущее российской литературы и книги

Татьяна Полякова: Настоящее и будущее российской литературы и книги

Известная российская писательница Татьяна Полякова рассказала Аргументам Недели о настоящем и будущем российской литературы и книги. Почему детективный жанр наиболее популярен в России?

//Происшествия

Маск предложил способ спасения детей из пещеры в Таиланде

Маск предложил способ спасения детей из пещеры в Таиланде

Миллиардер из США и основатель компаний SpaceX и Tesla Motors готов отправить в Таиланд своих инженеров, чтобы помочь найти способ спасения детей и их тренера, застрявших в затопленной пещере.

//Шоу-бизнес

В США арестован певец и актер Крис Браун

В США арестован певец и актер Крис Браун

Американский певец Крис Браун был арестован в четверг во Флориде сразу после своего концерта в Уэст-Палм-Бич. Причиной называют нападение Брауна на фотографа в ночном клубе флоридского города Тампа в 2017 году.

//Общество

Использование программы материнского капитала будет расширено

Использование программы материнского капитала будет расширено

Использование программы материнского капитала в период до 2020 года будет расширено. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании по плану основных мероприятий Десятилетия детства.

//Здоровье

Медики сообщили необходимое число ежедневных шагов

Медики сообщили необходимое число ежедневных шагов

В Минздраве рассказали, что нужно делать, чтобы жить активно, полноценно и долго после 60 лет. Для этого необходимо придерживаться активного образа жизни и проходить ежедневно не менее десяти тысяч шагов.

//Общество

В Москве избили актера сериала "Солдаты" и актрису фильма "Доярка из Хацапетовки

В Москве избили актера сериала "Солдаты" и актрису фильма "Доярка из Хацапетовки

В Москве избили актера Театра юного зрителя, известного по роли в сериале "Солдаты" Сергея Погосяна и актрису фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгению Осипову. Актеры пострадали при разных обстоятельствах.

//Общество

В Крыму не успели использовать градобойные установки, сумма ущерба-52 млн. руб.

В Крыму не успели использовать градобойные установки, сумма ущерба-52 млн. руб.

Сильный град, выпавший на полуострове 29 июня, в последний момент изменил свое направление и противоградовая служа Крыма не успела использовать градобойные установки

//Здоровье

Простой и эффективный способ омоложения мозга подсказали ученые

Простой и эффективный способ омоложения мозга подсказали ученые

Специалисты выяснили в ходе экспериментов, что под воздействием ультрафиолета в мозге возникают и развиваются новые нейроны. Это приводит к улучшению запоминания и усилению других когнитивных функций.

//Политика

Путин назначил новых генералов в МВД, СК и ФСИН

Путин назначил новых генералов в МВД, СК и ФСИН

Владимир Путин подписал указ о назначении ряда генералов, в том числе новых, на руководящие должности в региональных управлений Министерства внутренник дел РФ, Следственного комитета РФ и ФСИН.

//В мире

Спасатели выявили угрозу для жизни детей, запертых в пещере в Таиланде

Спасатели выявили угрозу для жизни детей, запертых в пещере в Таиланде

В Таиланде спасатели выявили новую угрозу для жизни 12 подростков из команды футболистов и их тренера, заперых в семикилометровой пещере Тхам Луанг на севере королевства.

//Культура

Писатель Олег Юрьев умер на 59-м году жизни

Писатель Олег Юрьев умер на 59-м году жизни

Олег Юрьев скончался в Германии. Ему было 58 лет. Поэт Игорь Булатовский написал о смерти Олега Юрьева: "Олег Юрьев умер. Понятно, что жизнь его измеряется его стихами, и прозой, и мыслям. Но как же рано! 58…".

//Общество

Депутаты Госдумы не успеют обсудить пенсионную реформу до каникул

Депутаты Госдумы не успеют обсудить пенсионную реформу до каникул

Пенсионную реформу, в том числе повышение пенсионного возраста, в Госдуме начнут обсуждать после каникул, в осеннюю сессию. Федерация независимых профсоюзов России ранее предложила создать рабочую группу.

//Спорт

Путин попросил звезд мирового футбола предсказать победителя ЧМ-2018

Путин попросил звезд мирового футбола предсказать победителя ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле звезд мирового футбола. Шутя Путин попросил экспертов мирового класса поделиться с ним, кто, по их мнению, станет победителем ЧМ-2018.

//В мире

Кадры работы атаковавшего ополченцев Донбасса снайпера ВСУ появились в сети

Кадры работы атаковавшего ополченцев Донбасса снайпера ВСУ появились в сети

В интернете появилось видео, запечатлевшее работу снайпера Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Ролик опубликовал один из военнослужащих, участвующих в силовой операции Киева в регионе.

//Общество

В Москве в высотке на улице Дыбенко упал лифт с человеком

В Москве в высотке на улице Дыбенко упал лифт с человеком

Следственный комитет начал проверку после инцидента с лифтом в жилом высотном доме на улице Дыбенко. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

//В мире

На Украине признали неизбежность войны с Россией

На Украине признали неизбежность войны с Россией

Украина не сможет избежать вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Такую точку зрения высказал в социальной сети депутат Верховной рады Игорь Луценко, обвинивший Москву в агрессивных планах.

//В мире

Какие пенсии в осаждённом мировыми санкциями Иране

Какие пенсии в осаждённом мировыми санкциями Иране

Иран поразительно похож на поздний СССР. При богатейших, четвёртых на планете, запасах нефти (у РФ – шестые) в стране регулярно случается дефицит бензина (который в Иране на наши деньги – 15 руб. за литр), потому что мало перерабатывающих предприятий.

//В мире

Порошенко доволен решением ЕС продлить антироссийские санкции

Порошенко доволен решением ЕС продлить антироссийские санкции

Президент Украины Пётр Порошенко доволен решением Евросоюза продлить экономические санкции в отношении России. Он пообещал помочь лидерам стран ЕС выработать стратегию "противодействия российской угрозе".

//В мире

Россия вошла в последний экономический Клондайк на земле

Россия вошла в последний экономический Клондайк на земле

КНР, Россия и европейцы наперегонки рвутся торговать с Ираном. Рынок огромный, нефтяных денег в перспективе гора, это последний крупный экономический Клондайк на земле, пока не открытый западным корпорациям.

//В мире

На Украине мужчине разорвали рот за русскую речь

На Украине мужчине разорвали рот за русскую речь

На Украине мужчине - шахтеру из Донбасса Вячеславу Рожкову - разорвали рот за русскую речь. Семья шахтера переехала с Донбасса в Сумскую область Украины, все они говорят на русском языке.

//В мире

Минобороны Украины приостановило учения из-за гибели 3 военнослужащих

Минобороны Украины приостановило учения из-за гибели 3 военнослужащих

Минобороны Украины приостановило учения из-за гибели троих военнослужащих на Ровенском общевойсковом полигоне, на котором при разрыве миномета 3 военнослужащих погибли. Ещё девять военнослужащих ранены.

//В мире

Названа главная причина нежелания киевских властей завершать войну в Донбассе

Названа главная причина нежелания киевских властей завершать войну в Донбассе

Украинские власти не хотят установления прочного мира на востоке страны, потому что не имеют программы реинтеграции Донбасса. Такое мнение высказал киевский политический эксперт Сергей Быков.

//Общество

В возрасте 52 лет умер депутат, поддерживавший повышение пенсионного возраста

В возрасте 52 лет умер депутат, поддерживавший повышение пенсионного возраста

В Кирове скончался жизни депутат Законодательного собрания региона Александр Владимиров, которому было 52 года. Он умер еще 28 июня. Владимиров активно выступал за повышение пенсионного возраста

//live

«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»

«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»

Депутаты Госдумы не допустят понижения пенсий и ухудшения жизни пенсионеров, нужно будет искать решения в диалоге, заявил Вячеслав Володин. О том, что жить стало лучше, жить стало веселей, размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ...

//Шоу-бизнес

Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото, что ее назвали бабушкой

Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото, что ее назвали бабушкой

Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото в Инстаграм, что ее подписчики сравнили девушку с бабушкой: "Ну реально бабская прическа. У меня бабуля такие делает, ей 80, и не надо обижаться на правду".

//Шоу-бизнес

Гоген Солнцев с супругой - пенсионеркой подумывают о детях

Гоген Солнцев с супругой - пенсионеркой подумывают о детях

Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев, женившийся весной на Екатерине Терешкович, которая старше его на 26 лет, рассказал о том, что они с любимой супругой подумывают о детях.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры