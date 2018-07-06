Популярному британскому певцу Элвису Костелло диагностировали рак

Известный британский певец Элвис Костелло на своей странице в Facebook сообщил, что медики обнаружили у него рак. Из-за этого исполнителю пришлось отменить европейские концерты.

Элвис пообещал своим поклонникам, что как только ему станет лучше и силы восстановятся, он тут же вернется на сцену. Певец перенес процедуру оперативного вмешательства. Врачи посоветовали ему продолжить свои выступления не раньше чем через месяц. Костелло принес извинения зрителям, которые собирались идти на отмененные концерты, деньги за купленные билеты им вернут.